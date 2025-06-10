觀察站／中美倫敦會議 「經貿磋商機制」能否入籠？

中美倫敦會談擇定於倫敦「蘭卡斯特宮」（Lancaster House），也曾稱為約克府（York House），為200年歷史的建築，是許多影視劇替代白金漢宮的取景地，例如《王冠》、《王者之聲》。圖為中美代表團員9日陸續抵達。（路透）

中國副總理何立峰率團到了倫敦，其重點節目是與美國財長貝森特等人展開中美經貿會議。市場普遍關心的是今次會談，能否實現各取所需的「稀土 換芯片」，而從中美長遠關係去看，則要看今次倫敦之會，能否如北京所願將中美之爭鎖入所謂「磋商機制」的籠子。

何立峰率團赴英，北京今次壓低了調門，也就中國外交部發言人有循例的出訪發布，主要官媒未作熱烈響應，甚至社交媒體上也相當冷淡，這反到令今次中美倫敦之會，有了多個可議話題，包括今次會議因何擇地倫敦、今次會議因何提「政治基礎」、 今次會議如何定位、今次會議的各有所圖等。

先看中美重開貿易磋商擇址倫敦，一時有多種猜測性說法，有「新大西洋聯盟」之說，意思是指美英又走到一起了；又有「聯英抗美」之說，意思是中方想拉近英國以增對美籌碼。其實中美會談，關鍵在要中美和東道主三方想法一拍而合。北京有位學者說得好，即日內瓦那樣的地方不多，今次選倫敦是美方主意，是英方意願，是中方樂意，大意是美英關稅 巳談成美國沒壓力；英國政府有意借機改善中英經貿關係；中方則需要「受英國政邀請」這一出行理由，及順便展開對英經貿公關。

其二說所謂「政治基礎」。外界可能不解，解決關稅糾紛、貿易爭端，哪用得上講政治？按所謂「稀土換芯片」的說法，今次川普 不再環環出招施壓，以午夜求愛語言取悅對手，主因是稀土壓力、美債危情。

中方願意放下「持久戰」不打，對高科技產品特別是芯片的需求，願意作出交換。

回看5月中美日內瓦會談，會發現是就事論事，局限在經貿或者說關稅範疇，變化出在6月，即6月5日習近平與川普通電話，中方公布特別點出台灣問題而美方刻意一字不表；二是在今次倫敦會前，中方主要官媒有這樣的特別強調，即「美方承認一個中國政策，為倫敦會議營造政治基礎」。換句話說，北京以台灣問題作為倫敦之會的先行條件之一了，其來因與近期美方打台灣牌有關。

其三看倫敦之會的定位。北京官方部門和官媒的表述稍有些亂，中國外交部發言人的最標準，是「中美經貿磋商機制首次會議」；中國商務部用中國外交部同一表述；但官媒稍亂，但多與日內瓦相承接，有「倫敦會議」之說，區別於「日內瓦會談」；有用「中美經貿高層會談第二次會議」，也是把日內瓦視為第一次會談。

如此說來，今次倫敦之會的北京官稱，就是「中美經貿磋商機制首次會議」，這一定位有兩層意義，一是會議，是會談的升級版，二是首次會議，即意味著「中美經貿磋商機制」正式上路。

對中共來說，機制磋商遠比具體的關稅、稅率和商品打架更重要。「中美經貿磋商機制」從何而來呢，正是來自日內瓦會談，當時全世界都在看那陡降的關稅和緩衝期，沒太多留意束之高閣的機制，但北京當時排出的第一成果，其實是「雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，明確雙方牽頭人，就各自關切的經貿問題開展進一步的磋商」。所以「中美經貿磋商機制」設立於日內瓦，其定位為「重要對話平台」，來因是中美雙方為緩和貿易摩擦、探索合作路徑設立。所以習近平與川普通電話，提出的一個重要要求就是「用好已建立的磋商機制」。

那北京因何強調「中美經貿磋商機制」，又特別將倫敦之會定為「磋商機制首次會議」，簡而言之有三點考量，一是想消除中美經貿關係的不確定性，防止川普三天一小變，十天一大變；二是機制如籠，北京有意把中美之爭關進籠子，可控防其向軍事、政治蔓延；三是北京眼見美國亂作一團，中國也有經濟、社會等層面大困擾，把中美經貿戰關進籠子慢慢談，騰出手來可以忙其他煩心之事。