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習近平與韓新任總統李在明通話 籲維護多邊主義和自由貿易

中國新聞組／即時報導
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中國國家主席習近平10日與韓國總統李在明通電話時，呼籲中韓要密切雙邊合作和多邊協調，共同維護多邊主義和自由貿易。圖為6月4日凌晨，李在明在首爾國會前向支持者揮手致意。（新華社）
中國國家主席習近平10日與韓國總統李在明通電話時，呼籲中韓要密切雙邊合作和多邊協調，共同維護多邊主義和自由貿易。圖為6月4日凌晨，李在明在首爾國會前向支持者揮手致意。（新華社）

據央視新聞報導，6月10日上午，中國國家主席習近平與南韓總統李在明通電話。習近平呼籲中韓要密切雙邊合作和多邊協調，共同維護多邊主義和自由貿易，確保全球和地區產業鏈供應鏈穩定暢通。李在明則表示，他高度重視韓中關係，願同中方一道，推動雙邊睦鄰友好關係深入發展，讓韓中合作取得更多成果。

報導稱，習近平再次祝賀李在明當選總統。習近平指出，中韓是搬不走的近鄰。建交33年來，兩國超越意識形態和社會制度差異，積極推進各領域交流合作，實現相互成就和共同發展。

他表示，一個健康穩定、持續深化的中韓關係，順應時代發展潮流，符合兩國人民根本利益，也有利於地區乃至世界和平穩定和發展繁榮。

習近平強調，中韓應堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，推動中韓戰略合作夥伴關係向更高水平邁進，為兩國人民帶來更多福祉，為變亂交織的地區和國際形勢注入更多確定性。

他提出，雙方要加強各層級各領域交流，增進戰略互信；要密切雙邊合作和多邊協調，共同維護多邊主義和自由貿易，確保全球和地區產業鏈供應鏈穩定暢通；要深化人文交流，加深相互理解，夯實民意基礎，讓中韓友好在兩國人民心中紮根；要尊重彼此核心利益和重大關切，把牢雙邊關係大方向，確保中韓關係始終沿著正確軌道向前發展。

根據央視新聞報導，李在明對此表示贊同，表示韓中地理相近，交往歷史悠久，經貿、文化聯繫密切。李在明稱，他高度重視韓中關係，願同中方一道，推動雙邊睦鄰友好關係深入發展，改善和增進兩國人民之間的感情，讓韓中合作取得更多成果。

李在明 習近平 供應鏈

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