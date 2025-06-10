五一、端午長假救不了… 內需疲軟 中國CPI連4月通縮

中國國家統計局9日公布，5月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.1%，已連續四個月處於通縮，當月盡管有五一黃金周與端午 等假期，仍未能抵銷內需疲軟的拖累。另外，5月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌3.3%，創下22個月以來最大跌幅。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，5月CPI較去年同期略跌，跌幅與上月相同。其中能源價格年跌6.1%，跌幅比上月擴大1.3個百分點，是5月CPI負成長的主要因素。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

路透報導，盡管中國官方近期推出一系列消費支持措施，但由於就業不穩定和新房價格停滯，導致消費持續滯後。凱投宏觀中國經濟學家黃子春認為，核心CPI的改善看起來「脆弱」，判斷持續的產能過剩將使中國今明兩年深陷通縮。

香港 經濟日報引述分析，在內需不振之際，市場競爭加劇，企業主動降價以維繫競爭力，當境內價格戰疊加國際能源價格下行帶來的境外輸入性通縮壓力，導致中國通縮風險有增無減。FOST諮詢首席研究員馮建林研判，6月CPI跌幅大約與5月相當，7至8月受高基數影響跌幅將擴大，9月跌幅收窄，第四季有可能轉正增長；全年CPI料持續低位運行。

PPI方面，董莉娟指出，受去年同期對比基數走高等因素影響，5月PPI年比跌幅比上月擴大0.6個百分點。創下2023年8月以來最大跌幅，PPI已連續32個月處於通縮。

路透指出，中國工廠活動降溫凸顯美國關稅 措施對中國製造業的影響，也抑制了服務業的成長。第一財經報導，財信金控首席經濟學家伍超明表示，短期內中國國內通膨回升將面臨內外部雙重壓力，預期第二、三季CPI繼續負增長、PPI全年為負的機率偏高。伍超明認為，官方近日推出的一攬子金融政策，或預示新一輪增量政策序幕的開啟。