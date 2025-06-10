我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

五一、端午長假救不了… 內需疲軟 中國CPI連4月通縮

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國國家統計局9日公布，5月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.1%，已連續四個月處於通縮，當月盡管有五一黃金周與端午等假期，仍未能抵銷內需疲軟的拖累。另外，5月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌3.3%，創下22個月以來最大跌幅。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，5月CPI較去年同期略跌，跌幅與上月相同。其中能源價格年跌6.1%，跌幅比上月擴大1.3個百分點，是5月CPI負成長的主要因素。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

路透報導，盡管中國官方近期推出一系列消費支持措施，但由於就業不穩定和新房價格停滯，導致消費持續滯後。凱投宏觀中國經濟學家黃子春認為，核心CPI的改善看起來「脆弱」，判斷持續的產能過剩將使中國今明兩年深陷通縮。

香港經濟日報引述分析，在內需不振之際，市場競爭加劇，企業主動降價以維繫競爭力，當境內價格戰疊加國際能源價格下行帶來的境外輸入性通縮壓力，導致中國通縮風險有增無減。FOST諮詢首席研究員馮建林研判，6月CPI跌幅大約與5月相當，7至8月受高基數影響跌幅將擴大，9月跌幅收窄，第四季有可能轉正增長；全年CPI料持續低位運行。

PPI方面，董莉娟指出，受去年同期對比基數走高等因素影響，5月PPI年比跌幅比上月擴大0.6個百分點。創下2023年8月以來最大跌幅，PPI已連續32個月處於通縮。

路透指出，中國工廠活動降溫凸顯美國關稅措施對中國製造業的影響，也抑制了服務業的成長。第一財經報導，財信金控首席經濟學家伍超明表示，短期內中國國內通膨回升將面臨內外部雙重壓力，預期第二、三季CPI繼續負增長、PPI全年為負的機率偏高。伍超明認為，官方近日推出的一攬子金融政策，或預示新一輪增量政策序幕的開啟。

香港 端午 關稅

上一則

遼寧艦隊駛出第2島鏈進入日本經濟海 中：符合國際法

下一則

觀察站／中美倫敦會議 「經貿磋商機制」能否入籠？

延伸閱讀

美國本周三公布5月CPI 預估升幅將略高於4月

美國本周三公布5月CPI 預估升幅將略高於4月
彭博：美元續貶到明年上半年 美股今年底前有望創新高

彭博：美元續貶到明年上半年 美股今年底前有望創新高
中國免簽助攻 端午入境遊漲9成 「好玩不貴」周邊遊也熱門

中國免簽助攻 端午入境遊漲9成 「好玩不貴」周邊遊也熱門
明年最低工資估漲3% 時薪196、月薪上看29450元

明年最低工資估漲3% 時薪196、月薪上看29450元

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
廣東中山舉辦的某動漫展上，幾名衣著暴露的兒童在做直播。（視頻截圖）

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

2025-06-02 20:44
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
中國學生蔣雨融在哈佛大學畢業典禮致詞爆紅後，近日陷入質疑聲浪。(美聯社)

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

2025-06-03 10:02

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密