中國外貿韌性強 5月出口升6.3% 工業機器人出口增55.4%

近年來，中國企業全力發展人形機器人，應用場景愈來愈廣泛。圖為中國（寧夏）國際葡萄酒文化旅遊博覽會9日在銀川市開幕，機器人在展會現場售賣葡萄酒。（中新社）

據中國海關統計，今年首5個月，中國貨物貿易進出口總值17.94兆元人民幣（約2.4兆美元），同比增長2.5%，延續增長態勢。其中，出口增長7.2%、進口下降3.8%。單看5月，中國外貿同比增長2.7%至3.81萬億元。其中，出口增長6.3%，進口下降2.1%，當月貿易順差7435.6億元。

綜合香港文匯報、大公報報導，海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來中國經濟持續回升向好，貨物貿易在外部壓力下保持較強韌性。分析則認為，中美經貿高層會談後，為第二輪「搶出口」提供了更充足的空間，本季中國出口將保持較高景氣度。

今年以來，中國出口目的地更多轉向非美國地區的調整仍在持續。首5個月，中國對東盟、歐盟 貿易總值分別增長9.1%、2.9%，合計占中國外貿總值近三成；對共建「一帶一路 」國家合計進出口增長4.2%。其中，5月當月，中國對東盟、歐盟、非洲、中亞五國出口分別增長16.9%、13.7%、35.3%、8.8%。

值得注意的是，中非貿易規模創歷史同期新高。今年首5個月，中國對非洲國家進出口9,632.1億元，增長12.4%，占進出口總值的5.4%。其中，出口5,995.7億元，增長20.2%；進口3,636.4億元，增長1.6%。

中泰證券研究所首席分析師楊暢表示，5月延續了4月以來的對美出口下降、對非美地區高增的趨勢，其中對部分國家高增尤為明顯。對美出口金額占出口總額的比重進一步下降至9.1%，較上月的10.5%收縮1.4個百分點。

在對美出口下降的同時，楊暢表示，通過剔除美國出口金額後計算非美出口發現，非美出口金額約2872.8億美元，同比增長11.5%，不管是金額還是增速都保持高位。

東方金誠研究發展部總監馮琳認為，5月出口保持正增長，繼續展現較強韌性，主要拉動力有三個：一是5月中美日內瓦經貿會談聯合聲明 ，關稅 戰降溫帶動新一輪「對美搶出口」；二是在美國全球「對等關稅」暫緩期內，中國出口企業面向美國之外市場的「搶出口」效應仍在發酵；三是出口市場多元化取得進展。

另外，透過最新數據不難發現，裝備製造業支撐作用愈發明顯。首五個月，體現產業配套和集成能力的裝備製造業產品出口同比增長9.2%，占中國出口總值近六成，對整體出口增長貢獻率達到73%。其中，工業機器人出口增速55.4%。

在今年海關總署公布一季度進出口情況時，海關總署副署長王令浚就指出，民營企業的高技術產品進出口創下歷史新高，規模接近1兆元。其中，工業機器人出口增長67.4%，高端機床增長16.4%，高端設備進口增長25.6%，手術機器人進口增長47.5%，顯示中國製造業向高附加值領域加速邁進。