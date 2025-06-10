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遼寧艦隊駛出第2島鏈進入日本經濟海 中：符合國際法

編譯中心／綜合報導
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中國航母遼寧艦突破第二島鏈，首次被追蹤到在中太平洋航行。(美聯社)
中國航母遼寧艦突破第二島鏈，首次被追蹤到在中太平洋航行。(美聯社)

日本防衛省指出，一支中國航空母艦編隊周末進入日本經濟海域，隨後離開並展開包含戰機起降在內等演習。日方表示，正在加強情蒐工作和警戒監視。中國外交部回應，解放軍演習符合國際法和國際慣例，「希望日方客觀理性看待」。

日本防衛省聲明說，中國航母遼寧艦、兩艘飛彈驅逐艦及一艘快速戰鬥支援艦7日航行至日本最東端的南鳥島(Minamitori)西南方約186哩處。

南鳥島位於日本首都東京東南1200多英里處，遼寧號編隊在該處海域航行，意味著解放軍已經穿越第二島鏈，進入中太平洋。該編隊最後一次出現在關島東北部約600英里海域。

南鳥島孤懸太平洋上，面積僅1.47平方公里，距離美國控制的威克島(Wake Island不足800英里，戰略位置重要。目前島上無常住居民，僅有氣象觀測人員及日本海上自衛隊的航空派遣隊駐守。

防衛省發言人說，這是中國航艦首次進入日本專屬經濟區(EEZ)海域。這名發言人說：「我們認為中國軍方正試圖提升其作戰能力，以及在遠距地區展開行動的能力。」

美國為遏制中國海軍進入太平洋，設置了三道島鏈防線。遼寧艦自5月底首次出現在第一島鏈以西的東海以來，一直在海上航行。隨後它穿過日本西南海域的宮古海峽，進入菲律賓海。它在5月30日向南航行於菲律賓以東海域時被追蹤到。

中國外交部發言人林劍在9日例行記者會上表示，「中國軍艦在有關海域活動，完全符合國際法和國際慣例。中方一貫奉行防禦性國防政策，希望日方客觀理性看待」。

日本共同社報導，遼寧艦於7至8日在南鳥島近海的太平洋航行，艦上載有戰機和直升機，並進行戰機起降。

遼寧艦改裝自前蘇聯製造的航空母艦，2012年9月入列服役，為中國第一艘航空母艦。遼寧艦去年9月被確認通過沖繩縣的西表島、與那國島之間，成為第一艘在日本毗連區航行的中國航空母艦。

日本 遼寧艦 解放軍

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