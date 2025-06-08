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洛杉磯警民衝突 新華社記者被橡皮子彈擊中

記者賴錦宏／即時報導
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洛杉磯抗議續升溫，圖為7日在洛杉磯縣拍攝的示威者與警方對峙現場畫面。（新華社）
洛杉磯抗議續升溫，圖為7日在洛杉磯縣拍攝的示威者與警方對峙現場畫面。（新華社）

8日中午，加州洛杉磯市中心聯邦執法機構門前的抗議者與部署在該地的國民警衛隊人員發生衝突。在衝突現場，中國新華社記者手臂上中了一發催淚彈，攝影記者左腿被橡皮子彈擊中，出現紅腫傷痕。

據環球網報導，美國軍方說，當天共有300名國民警衛隊人員依指令進駐洛杉磯地區。衝突中，國民警衛隊人員發射催淚彈和橡皮子彈試圖驅散抗議人群，但抗議者人數越來越多，從最初數十人增加到200人以上。抗議者情緒激動，不斷高聲斥責國民警衛隊和警方。有抗議者向國民警衛隊人員投擲水瓶和石塊，有人撿起催淚彈丟了回去。

現場抗議者說，他們都是努力工作的當地社區居民，希望和平表達意見，但「川普政府派遣軍隊人員來對付我們，有必要嗎？」

美國移民與海關執法局等聯邦機構6日及7日出動大批執法人員，在洛杉磯縣多地展開針對非法移民的搜捕行動，連續兩日與當地社區居民發生嚴重衝突。

7日，美國總統川普指責加州州長紐森和洛杉磯市長巴斯「無能」、無法控制混亂局面，並簽署總統備忘錄，在紐森沒有請求支援的情況下，向洛杉磯地區派駐2,000名加州國民警衛隊人員。美國防部也下令要求駐紮在洛杉磯市附近的海軍陸戰隊待命。

美國北方司令部8日在社群媒體上發文說，來自加州國民警衛隊第79步兵旅的300名士兵已被部署到洛杉磯地區的三處地點，其職責為保護聯邦機構和人員的安全。

加州州長辦公室8日向當地媒體證實，大約300名國民警衛隊人員已部署到位。加州州長紐森8日則在社群媒體上發表評論，批評川普派遣國民警衛隊進駐洛杉磯地區不是為了滿足當地治安需要，而是「希望出現更多混亂局面」。紐森同時呼籲洛杉磯當地社區居民保持冷靜，以和平方式抗議，不要使用暴力。

新華社引述報導，紐森在8日早晨發出的一封郵件中說，川普下令部署加州國民警衛隊的「錯誤行為」旨在「引發暴力」，以獲取政治利益。 「我們一直在與執法部門密切合作。沒有任何未滿足的需求。總統正在試圖煽動情緒，並引發進一步回應。」

此外，根據洛杉磯警察局的消息，7日晚間共有11人被捕，因為他們在警方宣布禁止非法集會後，仍在市中心聯邦機構建築外逗留。

洛杉磯 加州 紐森

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