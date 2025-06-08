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日媒：中國氫專利競爭力 超越日本首度居冠

中國新聞組／北京8日電
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日本經濟新聞報導，中國已在氫相關專利競爭力方面超越日本，首次躍居第一位，成為該領域最具競爭力的國家。中國企業不斷在電解槽製造等領域提高技術實力，歐美的氫生產卻在通貨膨脹等因素的影響下陷入停滯，中國的領先優勢正在擴大。

觀察者網引述報導指出，日本經濟新聞社出資的數據分析機構Astamuse對氫的製造、儲存、運輸和供應、安全管理以及利用五大領域的專利進行了統計。針對2013年到2022年在全球申請的約18萬項氫相關專利，該機構按照可行性、專利權剩餘期限等因素實施了專利競爭力評分。

除利用領域之外，中國在其他四個領域和國別綜合實力上均居首位，超過了在上一次調查（2011年至2020年的約14萬項專利）中位居第一的日本。自2020年9月中國提出2030年前實現碳達峰的目標後，中國每年的專利申請數量增至日本的兩倍。

報導稱，中國在製造領域的優勢尤為明顯，效率也在迅速提高。彭博新能源財經的數據顯示，在利用可再生能源電力生產的「綠氫」製造廠中，2023年中國企業的設備成本僅為歐洲企業的四分之一。

根據英國伍德·麥肯茲諮詢公司的數據，中國企業的電解槽製造能力占到全球的60%，這是一種透過電解水製氫的設備。與此同時，中企已經占據了全球太陽能電池板和風力渦輪機市場的大部分份額，正制定將可再生能源的優勢應用於氫能領域的戰略。

日本大和綜研的專家張曉光表示：「目前，中國企業更重視市場份額和增長速度，正在擴大製造能力。他們著眼於拓展海外市場，正計畫在歐洲和中東建立工廠。」

中國在2022年公布了氫能產業的發展規畫，明確提出氫能是未來國家能源體系的重要組成部分。規畫還提出到2025年將綠氫的產量提高到每年10萬至20萬噸，但實際上的推進速度已遠超目標。

日本經濟新聞指出，日本在2017年就公布了氫基本戰略，中國卻能夠在項目推進速度方面超過日本，原因之一是參與企業的數量眾多。2024年中國電解槽製造商已達到100到200家，市場競爭激烈，而日本只有旭化成和東芝等幾家企業。

日本和歐洲一直專註於燃料電池汽車等領域的氫需求，中國企業更關注化工和鋼鐵等大量消耗氫的工業領域。在難以用電力替代熱能的領域，氫作為替代能源備受關注，例如中國寶武鋼鐵集團已於去年在現有的煉鋼爐中引入氫。

隨著製氫成本進一步降低，中國對氫的需求不斷增加。國際能源署（IEA）的數據顯示，2023年中國對氫的需求達到每年2800萬噸，約占全球總量的30%，成為最大的氫能市場。

日本 通貨膨脹

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