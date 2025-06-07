新華社評論：美國當務之急是撤銷對中國實施的消極舉措

中美近日發表日內瓦經貿會談聯合聲明。（路透）

中美領導人5日晚間通話後，中國官媒陸續發文闡述此次對話的意義。新華社發布評論指出，美方當務之急是撤銷對中國實施的消極舉措；並指中國國家主席習近平 在通話中的涉台發言是對美方發出的鄭重提醒。

文章首先指出，中美領導人5日晚間通話，不僅為中美在日內瓦建立的對話勢頭提供有力政治引領，也為中美關係創造了重回正軌的重要契機，體現出元首外交對於中美關係這艘巨輪校準航向、穩定航程的戰略引領。

針對中美日內瓦經貿會談聯合聲明，文章指，美方一些人在會談後罔顧事實、散布不實之詞，詆毀會談成果，接連推出多項對華歧視 性限制措施，這種言行不一的做法，給兩國關係發展造成干擾甚至破壞。文中強調，重點在於美方能否以持續且可信的行動為雙邊關係注入確定性。

文章稱，中美互利共贏是經濟全球化時代資源優化配置的必然結果，人為切斷這種聯繫、大搞脫鉤斷鏈、推行零和博弈，都是逆時代潮流而動，最終只會損害包括美國自身在內的各方利益。

文中接著表示，中美日內瓦經貿會談之所以取得實質性成果，是中方言出必行，在日內瓦會談後便積極採取措施，取消或暫停相關關稅 ，展現維護對話成果的最大誠意，但中方也有原則，也就是堅決維護國家的核心利益和人民的根本利益，堅決維護國際公平正義和多邊貿易體制。

評論強調，在涉及國家主權和尊嚴的問題上，中方絕不會有任何妥協退讓。對美方而言，當務之急則是實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。這不僅是兌現承諾的應有之義，更是推動務實合作的必要前提。

文中也提到涉台問題，指必須高度警惕並妥善處理可能動搖中美關係根基的重大敏感問題，而習近平在通話中強調「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」，是對美方發出的鄭重提醒。