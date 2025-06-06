兩中生被控走私危險真菌入美 中駐美使館：反對政治操弄

美司法部指控兩名中國留學生走私「禾穀鐮孢菌」入境美國，中國駐芝加哥使館回應稱，堅決反對政治操弄。(美聯社)

美國相關司法部 門稱，兩名中國留學生 因走私危險菌種遭調查起訴。中國駐芝加哥總領館發言人對此以答記者問形式回應表示，我們從美國媒體報導中得知此事，正透過有關管道了解案情，並就美方執法部門未能履行中美領事條約規定的相關義務向美方提出了嚴正交涉。他表示，堅決反對美方以意識形態和泛化國家安全為藉口對相關案件搞政治操弄。

據英國國家廣播公司（BBC）日前報導，兩名中國公民被指控將一種真菌走私到美國，美國官員稱這種真菌為「危險的生物病原體」。美國密西根東區檢察官辦公室周二宣布，33 歲的簡雲清（暫譯，Yunqing Jian）和 34 歲的劉尊勇（ （暫譯，Zunyong Liu）被指控共謀、走私貨物、虛假陳述和簽證詐欺。

起訴書稱，劉尊勇試圖透過底特律機場走私這種真菌，以便他能在女友簡雲清工作的密西根大學實驗室進行研究。這種名為禾穀鐮孢菌的真菌會導致小麥、大麥、玉米和水稻患病，如果進入食物中，不僅會毀掉農作物，還會導致嘔吐和肝損傷。

美國檢察官辦公室稱，科學文獻將這種真菌描述為「潛在的農業恐怖主義武器」，並補充說它「每年在全球造成數十億美元的經濟損失」。官員進一步指控，簡女士在中國從事該病原體的研究，並接受了中國政府的資助。並聲稱她是中國共產黨員。美國檢察官傑羅姆．戈爾貢 (Jerome F Gorgon Jr) 稱這些指控是「最嚴重的國家安全問題」。

芝加哥總領館發言人說，中國政府一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規，包括出入境相關規定。同時，中方依法維護海外中國公民的正當合法權益，堅決反對美方以意識形態和泛化國家安全為藉口對相關案件搞政治操弄。