美要賣印度F-35 中國別苗頭、殲35將提前半年交巴基斯坦

解放軍殲35戰機。 （取材自環球網）

中國製戰機殲10C在印巴衝突中一戰成名，而在美國承諾要加速賣給印度 F-35戰機後，巴基斯坦 空軍高級官員5日透露，「中國已將瀋陽飛機工業集團第五代戰機的移交時間提前六個月」。中國加速對巴基斯坦軍援若提早落實，巴方空軍便可「一夜升級五代機」。目前，巴基斯坦空軍官方尚未對此有具體承認。

綜合媒體報導，根據此前初步協議，巴基斯坦計畫於2026年底開始接收第一批次40架殲35A戰鬥機，如今決定提前6個月交付，一方面顯示了中國航空工業強大的研發能力和產能優勢，也凸顯了推動雙邊防務合作的緊迫性，顯示中巴在防務領域的緊密合作正持續升溫。

印巴空戰中，巴基斯坦空軍的殲10C「猛龍」戰鬥機、JF-17「梟龍」戰鬥機發揮了重要作用，先後擊落印度空軍6到7架戰鬥機，而自身無一傷亡。這些中國戰鬥機在實戰中展示了自身的優良性能，也證明了先進戰鬥機在未來戰爭中的主導地位，促使巴基斯坦尋求性能更強悍的空中優勢戰鬥機。

相比現在巴空軍裝備的殲10C、F-16 Block52戰鬥機等，更先進的型號就只能是五代機。

由於美國F-35和俄國蘇57因政治與外交因素無法出口至巴基斯坦，該國實際上能選擇的五代機選項相當有限。目前主要考慮的包括三款：JF-17隱身型、與土耳其 合作開發的TF-X，以及中國的殲35戰機。

巴基斯坦對於第五代戰鬥機可謂求機若渴，但能夠選擇的產品卻並不多。美國的F-35、俄羅斯的蘇57等都與巴基斯坦無緣，細數下來其真正能夠考慮選擇的共有三款。第一款是JF-17戰鬥機的隱身版，第二款是與土耳其合作研製的TF-X戰鬥機，第三款即是中國的殲35戰鬥機。

殲35在經過多年磨劍，已經接近成熟，不但被中國海軍作為未來航母的第五代艦載隱身戰鬥機挑起向海圖強的大梁，還據稱將裝備空軍成為與殲20高低搭配的制式戰鬥機，替代殲10的地位。

在這種情況下，巴基斯坦空軍選擇殲35是最明智的抉擇。而且在印巴空戰印度敗北的局勢下，印度已經開始在全球尋找採購第五代戰鬥機，巴基斯坦必須早做打算。