ASML首席執行官示警：美愈禁晶片 中國愈加速發展

ASML首席執行官克里斯托夫·富凱。(路透)

荷蘭半導體設備製造商阿斯麥（ASML）首席執行官克里斯托夫·富凱(Christophe Fouquet)示警，美國芯片（晶片）出口限制，不僅會削弱ASML在半導體行業的主導地位，還將適得其反，進一步促進中國自立自強。

觀察者網引述紐約時報報導稱，美國川普 總統上任後，不斷收緊對華芯片出口限制，嚴重影響ASML對華貿易。就在上個月，川普又宣布對銷往美國的歐洲商品征收50%的關稅 ，將增加ASML成本。兩天後，他暫停了關稅。去年剛接任CEO一職的富凱直言：「很大一部分事情我們仍然無法掌控。」

報導指出，富凱認為美國政府的政策可能會顛覆數十年來的供應鏈，減緩人工智慧 和其他技術的發展，並促使中國發展本土半導體產業，最終可能削弱ASML的主導地位，損害西方利益。

富凱指出，中國已經開始研發一些自主研發的光刻設備。盡管中國在趕超ASML的技術方面還有很長的路要走，但他表示，無論設置多少障礙，「你試圖阻止的人都會加倍努力以求成功」。

人工智慧蓬勃發展，美企OpenAI、微軟和谷歌等公司在全球建立了大型數據中心，使用了大量ASML設備生產的AI芯片。數據顯示，ASML去年的營收達到創紀錄的323億美元。

然而，地緣政治、美國關稅和出口管制等陰影仍籠罩著ASML。報導稱，富凱表示，川普的關稅政策給ASML帶來了額外挑戰，加劇不確定性，並削弱了美國建設國內芯片工廠的努力。他說：「如果你想在本國生產芯片，必須確保成本合理。如果有關稅，成本當然會上升。」

富凱表示，美國的出口禁令可能適得其反，並警告不要以「國家安全」為由為保護主義政策辯護。他指出，與其只關注中國這樣的「經濟競爭對手」，不如將注意力放在創新上。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）此前發文指出，許多分析師和業內人士也表示，美國為遏制中國人工智慧發展而實施的芯片限制令，實際上「弊大於利」，對美國企業造成的傷害更大，反而令中國這樣的競爭對手加速發展，縮小了與美國在人工智慧實力上的差距。

上個月，Ｎvidia(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳公開表示，美國對華半導體出口管制已然「失敗」，對美國企業造成的傷害遠超對中國的影響。