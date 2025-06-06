人民日報評論：台灣問題是中美第一條紅線 美應停止製造台海局勢緊張

人民日報鐘聲評論川習通話稱，美應停止製造台海局勢緊張因素。圖為川習2017年在G20峰會上見面。(美聯社)

在中國國家主席習近平 與美國總統川終於實現了川普 上任後首次通話，中共黨媒人民日報在今天的三版刊登《鐘聲》評論員文章「對話和合作是中美唯一正確的選擇」，就如習近平在對話中向川普提出台灣問題，這篇文章除重申習近平的警告，並進一步指出，台灣問題攸關中國國家主權與領土完整，是中國核心利益的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止向台獨分離主義者釋放任何錯誤訊號，停止製造台海局勢緊張因素。」

評論表示，習近平主席應約同美國總統川普通電話，是本屆美國政府成立後，中美元首首次通話。為動盪不安的世界增添了正面因素。

文章指出，根據美方提議，兩國經貿牽頭人先前在日內瓦舉行會談，邁出了透過對話協商解決經貿問題的重要一步，證明對話和合作是唯一正確的選擇。中方一向言必行、行必果，始終本著負責任的態度，認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識。反觀美方，在日內瓦經貿會談後，陸續新增出台多項對華歧視性限制措施，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益，也勢必損害美方的誠信。

文章稱，同美方透過對話協商解決經貿問題，中方是有誠意的，也是有原則的。既然達成了共識，雙方都應遵守，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極措施。

評論指出，台灣問題攸關中國國家主權與領土完整，是中國核心利益的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。美國應慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分離主義者把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止向「台獨」分離主義者釋放任何錯誤訊號，停止製造台海局勢緊張因素。

它表示，歷史和現實一再表明，中美合則兩利、鬥則俱傷。中方始終秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理對美關係，致力於同美方加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作。兩國根據日內瓦會談有關共識調整關稅措施後，中美航運市場「一船難求」，充分展現兩國企業的合作剛需，再次印證互利共贏是雙方經貿關係的本質。

它稱，無論是推動各自發展，或是推動世界經濟復甦、解決國際和區域熱門問題，都需要中美協調合作。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

文章列舉川普在通話的各項承諾，包括美方將繼續奉行一個中國政策，願同中方共同努力落實日內瓦經貿會談達成的協議，歡迎中國留學生 來美學習等。並表示，「希望美方將這些承諾轉化為具體行動」。

評論最後指出，校正航向、找準錨點，才能共同讓中美關係這艘巨輪避開暗礁淺灘、穿越狂風巨浪。中美雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。兩國人民和世界各國人民期待中美關係穩定、健康、永續發展，為世界和平發展發揮大國應有作用。