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殲10「高性價比」 印尼軍方：有什麼理由不買？

中國新聞組／北京6日電
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殲10戰鬥機在印巴實戰中建功，吸引各國買家關注。(取材自界面新聞)
殲10戰鬥機在印巴實戰中建功，吸引各國買家關注。(取材自界面新聞)

在印度和巴基斯坦衝突中擊落法國「陣風」戰機一戰成名的中國殲10CE戰機，似迎來了新買家。中國官媒央視曝光了一架編號「204」的黃皮殲10CE，被認為是第二批戰機已準備出口。目前傳出的潛在買家有伊朗、奈及利亞、烏茲別克和埃及，而原已下定陣風戰機的印尼，正評估是否買殲10CE，原因是「若證明這款戰機性能優越且價格合理，有什麼理由不買？」。

中國製殲10CE戰機在上月印巴衝突中的表現引發全球關注，加上中國官媒罕見地主動且大肆宣傳殲10CE戰功，一個月後新訂單就實錘落地，不少中國網民形容「勝利是最好的推銷員」。

據媒體和網民觀察，殲10CE迎來新訂單的跡象，出現在央視近日播出介紹殲10CE為何一戰成名的節目中，畫面中，一架以紅色噴漆寫著編號「204」的黃皮殲10CE亮相，疑似是以「1」為編號系列的第一批殲10CE交付巴基斯坦後，第二批也準備出口。目前傳出的買家有埃及、伊朗、奈及利亞和烏茲別克等國。

而其中頗受矚目的潛在買家是印尼。央視報導，當地時間6月5日，據印尼軍方消息，印尼政府正就採購中國製造的殲10CE戰鬥機進行可行性評估。印尼國防部副部長道凡托表示，此舉旨在提升印尼空軍的現代化作戰能力，同時兼顧國防預算的性價比。

道凡托指出，中國殲10CE戰鬥機在印巴衝突中的表現是印尼考慮該機型的重要因素之一。此外，相較於西方同類戰機，殲10CE的價格更具競爭力，且技術配置符合印尼對「高性價比先進裝備」的需求。印尼正重點審查殲10CE與現有國防系統的兼容性、售後維護支持以及具體採購條款。採購範圍可能不限於戰鬥機，還包括中國製造的艦艇、護衛艦及其他武器裝備。

據觀察者網引述道凡托對此表示，「若證明這款戰機（殲10CE）性能優越，符合我們的標準，而且價格合理，那有什麼理由不買呢？」。

而此前，據報導，印尼原本計畫採購殲10CE的手下敗將法國陣風戰機，被不少印尼網民以「陣風被便宜得多的殲10擊落」要求買殲10CE。如果印尼決定對殲10CE下單，將是中國製戰機繼揚威印巴戰場之後，再在出口市場傳出捷報。

作為東南亞最大經濟體，印尼近年來持續推進軍事現代化。2022年，印尼與法國簽署協議，以81億美元訂購42架法國陣風戰機，首批6架預計2026年交付。

官媒央視曝光一架塗有「204」編號的黃皮殲-10CE。（視頻截圖）
官媒央視曝光一架塗有「204」編號的黃皮殲-10CE。（視頻截圖）

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