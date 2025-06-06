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外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

「王牌在手」中緊盯稀土磁鐵出口 追蹤流向系統上線

記者陳政錄／綜合報導
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儘管稀土原料開採分散在多個國家，但幾乎所有的加工和精煉環節都集中在中國。示意圖。（路透）
儘管稀土原料開採分散在多個國家，但幾乎所有的加工和精煉環節都集中在中國。示意圖。（路透）

因應關稅戰，中國4月起限制鏑、鋱等稀土金屬出口。路透援引消息人士稱，中國為強化管制，已對稀土磁鐵行業引入追蹤系統，並在上周生效，將要求生產商在線上提交包括交易量和客戶名稱在內的額外訊息。分析認為，中國不會放棄管制稀土，因為這是一張王牌，進一步審查交易資料，也意味中國可能長期限制稀土出口。

知情人士透露，中國於去年6月，公布建立稀土產品資訊追蹤系統的高層規畫，但直到上周才再次提及，這項額外增加的審查表明，中國對稀土及相關磁鐵的出口管制可能成為長期政策，而中國在這些領域的生產方面幾乎處於全球壟斷地位。

綜合外媒、觀察者網報導，美國和歐洲等一直希望中國取消出口管制。有分析稱，北京當局的長期目標，是追蹤整個稀土生產鏈，以強化對行業的管控，同時打擊走私、非法開採和逃稅等違法行為。

回顧今年4月，美國總統川普對全世界祭出「對等關稅」後，陸方陸續推出反制措施，除了加徵關稅回應，也對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制，要求企業出口含相關稀土金屬的磁鐵必須申請許可等。

去年，中國也曾宣布，嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關兩用（民事、軍事用途）物項。當時金融時報曾報導，中國正在建立相關產品的出口許可制度。公開資訊顯示，2023年，中國稀土產量全球占比達六成以上，精煉供應量占比達92%。

中國5月曾召開打擊戰略礦產走私出口專項行動會議。中國商務部聲明，為避免戰略礦產非法外流、遏制走私勢頭、切實維護國家安全，同時促進合規貿易、保障產供鏈穩定，打擊戰略礦產走私出口成為當前迫切且重要的工作任務。

另據中央社報導，中國商務部發言人何詠前5日表示，在美中發布日內瓦聯合聲明後，「中方本著負責任的態度，認真對待、嚴格落實中方義務，積極維護日內瓦經貿會談共識」。

她說，「反觀美方，在日內瓦會談後，對華（中）採取一系列限制措施，嚴重破壞既有共識，嚴重損害中方正當權益」。如果美方繼續損害中方利益，中方將堅決採取有力措施，維護自身正當權益。

中國是全球最大的稀土磁鐵出口及供應國，總部在新加坡的Edge Research創辦人Tim Zhang表示，目前的假設是中國會繼續稀土出口管制機制，因為這是中國手中的一張王牌。

中國祭出的稀土出口管制，成為當前國際貿易角力的焦點。圖為內蒙一處稀土礦場。(路透...
中國祭出的稀土出口管制，成為當前國際貿易角力的焦點。圖為內蒙一處稀土礦場。(路透)

稀土 關稅 商務部

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