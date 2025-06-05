會見白俄總統促反霸凌 習近平神隱14天現身 破失勢傳言

中國國家主席習近平在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。(新華社)

新華社報導，6月4日上午，中國國家主席習近平 在中南海會見訪問中國的白俄羅斯 總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。中國外長王毅 參加會見。由於習近平近期有長達14日的「消失期」，這次露面打破了坊間不少有關習近平失勢的傳言。

據白通社稍早報導，盧卡申科與習近平在北京舉行會談，兩國領導人在中南海舉行會晤。雙方先以茶話會的形式進行工作會晤，然後兩國元首進行一對一會談，隨後舉行午餐會。

白通社指，先前盧卡申科在北京與中國商界代表會談，在談到即將與習近平會晤時，他稱雙方合作議程上的主要議題之一，是在機械製造領域，和白俄羅斯部分工業領域的技術現代化。他指，這是習近平提出的理念，旨在推動機械製造業的科技革命。

新華社報導，雙方會見時，習近平再次祝賀盧卡申科當選連任總統。習近平指出，中國和白俄羅斯是真朋友、好夥伴。雙方一直以誠相待、以信相交。兩國傳統友好歷久彌堅，政治互信牢不可破，各領域合作全面推進。

習近平向盧卡申科表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中白關係，願同白方一道，推動兩國關係和互利合作行穩致遠。「雙方要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內協調和配合，共同反對霸權霸道霸凌，捍衛國際公平正義。」

報導指，盧卡申科稱，這是自己第15次訪問中國，每一次都真切感受到中方的深情厚誼。白方感謝中方長期以來大力支持和幫助，對中國高度信任，將堅定不移發展對華關係，積極推進對華合作。在國際事務中，中國堅定維護多邊主義，反對單邊主義和制裁施壓，為世界樹立了榜樣。白方深表欽佩，願與中方共同捍衛國際公平正義。

盧卡申科向外界透露，中國將於9月3日在北京隆重慶祝世界反法西斯戰爭勝利並舉行閱兵。

自由亞洲電台報導，習近平此前自5月21日以來未曾公開露面，期間未參與多項國際與國內公開活動，包括與外賓會談或黨內會議的出席紀錄皆付之闕如。這段「神隱期」在中國外交部與官媒未有任何解釋下，於坊間引發高度猜測，包括健康問題、內部鬥爭，乃至政治局動盪等多種版本。

因此，在新華社報導習近平於中南海會見來訪的白俄羅斯總統盧卡申科後，結束其長達14日未有公開行程的「消失期」。這次露面打破了坊間不少有關習近平失勢的傳言。