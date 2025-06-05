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會見白俄總統促反霸凌 習近平神隱14天現身 破失勢傳言

中國新聞組／北京5日電
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中國國家主席習近平在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。(新華社)
中國國家主席習近平在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。(新華社)

新華社報導，6月4日上午，中國國家主席習近平在中南海會見訪問中國的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。中國外長王毅參加會見。由於習近平近期有長達14日的「消失期」，這次露面打破了坊間不少有關習近平失勢的傳言。

據白通社稍早報導，盧卡申科與習近平在北京舉行會談，兩國領導人在中南海舉行會晤。雙方先以茶話會的形式進行工作會晤，然後兩國元首進行一對一會談，隨後舉行午餐會。

白通社指，先前盧卡申科在北京與中國商界代表會談，在談到即將與習近平會晤時，他稱雙方合作議程上的主要議題之一，是在機械製造領域，和白俄羅斯部分工業領域的技術現代化。他指，這是習近平提出的理念，旨在推動機械製造業的科技革命。

新華社報導，雙方會見時，習近平再次祝賀盧卡申科當選連任總統。習近平指出，中國和白俄羅斯是真朋友、好夥伴。雙方一直以誠相待、以信相交。兩國傳統友好歷久彌堅，政治互信牢不可破，各領域合作全面推進。

習近平向盧卡申科表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中白關係，願同白方一道，推動兩國關係和互利合作行穩致遠。「雙方要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內協調和配合，共同反對霸權霸道霸凌，捍衛國際公平正義。」

報導指，盧卡申科稱，這是自己第15次訪問中國，每一次都真切感受到中方的深情厚誼。白方感謝中方長期以來大力支持和幫助，對中國高度信任，將堅定不移發展對華關係，積極推進對華合作。在國際事務中，中國堅定維護多邊主義，反對單邊主義和制裁施壓，為世界樹立了榜樣。白方深表欽佩，願與中方共同捍衛國際公平正義。

盧卡申科向外界透露，中國將於9月3日在北京隆重慶祝世界反法西斯戰爭勝利並舉行閱兵。

自由亞洲電台報導，習近平此前自5月21日以來未曾公開露面，期間未參與多項國際與國內公開活動，包括與外賓會談或黨內會議的出席紀錄皆付之闕如。這段「神隱期」在中國外交部與官媒未有任何解釋下，於坊間引發高度猜測，包括健康問題、內部鬥爭，乃至政治局動盪等多種版本。

因此，在新華社報導習近平於中南海會見來訪的白俄羅斯總統盧卡申科後，結束其長達14日未有公開行程的「消失期」。這次露面打破了坊間不少有關習近平失勢的傳言。

2024年7月4日，習近平在哈薩克首都阿斯塔納出席上海合作組織峰會期間，會見白俄...
2024年7月4日，習近平在哈薩克首都阿斯塔納出席上海合作組織峰會期間，會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社資料照）

習近平 白俄羅斯 王毅

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