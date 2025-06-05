紐時：父習仲勛與黨不公平嚴管 激發習近平走最專制路線

在六四 事件36周年這天，紐約時報 引述一本新出版的「習仲勛傳」內容，分析中國領導人習近平 「為何沒有成為他父親那樣的改革派？」報導認為，習仲勛和習近平都在毛澤東專制統治下受過迫害，習近平卻在成為統治者後對曾嚴厲迫害父親的組織如此忠誠，一個可能原因是認「黨和父親都是不公平的嚴厲管教者，或許兩者結合後激發了與預期相反格外強烈的熱情」。

紐約時報報導指出，習仲勛曾任中國副總理，被打倒後下放到中國中部的一家工廠。1976年隨著毛澤東去世，文革結束，習仲勛後來在20世紀80年代再次擔任國家領導人，以改革派形象著稱。他的兒子習近平在2012年成為中國最高領導人，制定自毛澤東以來最專制的路線。

當代中國最持久的爭論之一是，習近平為什麼沒有成為像他父親那樣更偏愛更為開放、更為制度化方式治理國家的人。報導引述中國問題學者唐志學(Joseph Torigian)在他新出版的「習仲勛傳」中探討這個問題寫道，習仲勛的職業生涯充滿矛盾，既有理想主義與精神創傷的交織，又含抱負與克制的角力，這在其子的治國之道中得以傳承，成為政治遺產，亦化作警示。

唐志學寫道，在習近平的一生中，他始終忠於兩個要求絕對服從的制度：黨和家庭。據多方記載，他父親對子女「嚴厲管教」。小時候，習近平在春節聚會上要給父親磕頭，姿勢不對還會被打屁股。這個新年傳統一直延續到長大成人。即使在習近平出名後，他也會恭敬地站在一旁，等父親示意後才就坐。

「黨和父親，兩者都是『不公平』的嚴厲管教者，或許兩者結合在一起可能激發一種與預期相反的格外強烈的熱情。」唐志學寫道。

直到今天，習近平仍不容忍異見，一直強調安定團結。但習近平似乎認為自己走的是一條中間道路—既不像毛澤東時代那樣極左，也不像改革開放時期那樣自由。這也許能幫助解釋習近平統治的矛盾之處。他已加強了國家安全和黨對意識型態的控制，也仍然關注經濟增長。

父親被打倒時，習近平九歲。習近平本人也在文化大革命初期的批鬥會上受到迫害和羞辱，並兩次被監禁。盡管父子兩都經歷過深重的磨難，但他們對黨的忠誠從未動搖。「在黨內，磨難意味著『錘鍊』或增強一個人的意志力和奉獻精神。」唐志學寫道。