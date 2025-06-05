魯比歐六四聲明批中掩蓋事實 京：惡意歪曲史實

美聯社記者於1989年6月5日拍下的「坦克人」照片。 (美聯社資料照片)

4日是六四 事件36周年，外媒報導，北京天安門 廣場有大批警力駐守，北京當局繼續封鎖相關報導和網路言論。美國國務卿魯比歐就此發表聲明，稱解放軍當年開槍試圖撲滅手無寸鐵的平民的親民主情緒，「中共 積極試圖掩蓋事實，但世界永遠不會忘記」。中國外交部則對魯比歐的聲明表示強烈不滿，批評其「惡意歪曲歷史事實」、「已向美方提出嚴正交涉」。

據美國之音報導，魯比歐3日就六四事件36周年發表書面聲明說，1989年春，數萬名學生聚集在北京最大的廣場，悼念一位曾試圖引領中國走向更開放和民主的中共黨領導人的逝世，並激發一場全國性運動，呼籲民主、人權和結束猖獗的腐敗。北京當局對此進行了殘酷鎮壓，派出中國人民解放軍開槍，試圖撲滅聚集在北京街頭和天安門廣場的手無寸鐵的平民的親民主情緒。

他向六四事件死難者和繼續追求問責和正義的人們表達敬意，「他們面對危險的勇氣提醒我們，自由、民主和自治的原則不僅是美國的原則，更是中共無法抹殺的人類原則 」。

對此，中國外交部發言人林劍4日在例行記者會中答詢表示，「美方有關錯誤言論，惡意歪曲歷史事實，蓄意攻擊中國的政治制度和發展道路，嚴重干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

他重申，「對於上世紀80年代末發生的那場政治風波，中國政府早有明確結論」，中國特色社會主義道路是歷史和人民的選擇，「我們將堅定不移沿著這條道路走下去，已中國式現代化推進中華民族偉大復興」，並稱「任何國家、任何勢力都無法阻擋中國人民前進的步伐」。

據路透等外媒報導，北京天安門廣場上4日可見大批警力駐守。傍晚，一排大巴車部分遮擋德國和加拿大大使館屏幕上悼念天安門死難者常用標誌蠟燭圖像，疑為遮擋人們的視線。

另據中央社報導，英國駐中國大使館官方微博4日發布一段坦克人與白紙入鏡的紀念影片，許多中國網民到英國駐中使館微博的置頂文章留言表達支持，但隨即遭網管刪文，影片也在兩小時後遭下架。