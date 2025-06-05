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美學者蘇葆立出書談六四：修正毛路線 胡耀邦成就

記者林則宏／綜合報導
美國資深中國問題研究者蘇葆立費時逾十年，完成「胡耀邦：從國共內戰到天安門事件（1915-1989）」一書。(記者林則宏／攝影)
美國資深中國問題研究者蘇葆立費時逾十年，完成「胡耀邦：從國共內戰到天安門事件（1915-1989）」一書。(記者林則宏／攝影)

六四事件36周年，美國資深中國問題研究者蘇葆立（Robert L. Suettinger）費時逾十年完成作品：「胡耀邦：從國共內戰到天安門事件（1915-1989）」，4日舉行新書發表會。蘇葆立說，胡耀邦的成就令人矚目，最突出的一點就是他修正毛澤東時代政治鬥爭中的不公不義和冤假錯案。

1989年4月15日，前中共總書記胡耀邦逝世，北京的大學生們自發前往天安門悼念，但最終卻以解放軍在6月3日至4日的血腥鎮壓落幕。

蘇葆立擁有逾45年的中國政治研究經歷，曾在柯林頓政府時期擔任國家安全會議亞洲事務主任，並曾是美國國家情報會議（NIC）東亞事務國家情報官，具有豐富的情報與政策分析背景。

他形容胡耀邦聰明、有文化、愛學習、善於組織工作，對待下屬公平，知道何時該退讓，吃苦耐勞，有幽默感，誠實、正直。具備如此多的特點，為何胡耀邦的改革會失敗？

蘇葆立表示，有人說胡耀邦太天真、太理想主義，誤判鄧小平的想法。他認為，鄧小平推動的是經濟體制改革，胡耀邦則意圖追求意識形態改革，從而避免毛澤東時代的錯誤再度發生。

對於何以在胡耀邦之後，趙紫陽、李克強等開明派領導人也相繼失敗？在中國現行體制下，未來還有可能出現「胡耀邦式」的領導人嗎？蘇葆立說，他不知道，但很多人都覺得不會了。他反問，如果沒有軍隊的支持，（改革）怎麼會成功？

蘇葆立受訪時提到，已於今年3月30日因病辭世的胡耀邦之子胡德華，一次被中國知名記者高瑜問到，胡耀邦在總書記任內的理念是什麼？胡德華說，「讓我們的黨成為一個正常的黨，讓我們的國家成為一個正常的國家，讓我們的社會成為一個正常的社會，讓我們的家庭成為一個正常的家庭，讓我們的人民成為正常的人。」

「胡耀邦：從國共內戰到天安門事件（1915-1989）」英文版書名為「The Conscience of the Party」（黨的良知）。蘇葆立在中文版序文最後寫道，胡耀邦未能讓中共「老革命」們接受他的價值觀，最後並被逼下台，讓貪腐吞噬中國共產黨，直到今天情況依舊。

蘇葆立說：「造成今天這種局面，黨難辭其咎，如果不能完全怪罪黨本身，就得怪罪人民了。」

美國資深中國問題研究者蘇葆立表示，他不知道中共政壇未來是否能再出現「胡耀邦式」的...
美國資深中國問題研究者蘇葆立表示，他不知道中共政壇未來是否能再出現「胡耀邦式」的領導人。但他指出，沒有軍隊的支持，任何改革都不會成功。(記者林則宏／攝影)

天安門 中共 李克強

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