泰王將首訪中國 中端出最高規格接待

中國駐泰大使韓志強及夫人王歡1日向泰王、王后進行辭行拜會，強調歡迎泰王訪問大陸，「將以最高規格做好接待工作，確保訪問圓滿成功」。（取材自中國駐泰使館微信公眾號）

泰王將於今年首度訪問中國，中國駐泰大使表示，中國熱烈歡迎國王和王后陛下對中國進行國事訪問，將以最高規格做好接待工作，確保訪問圓滿成功。

據中國駐泰大使館微信 公眾號3日消息，6月1日，其駐泰大使韓志強及夫人王歡赴安蓬宮辭行拜會泰國 哇集拉隆功國王和素提達王后。韓志強表示，自己擔任大使近四年來，參與並見證了兩國關係持續深入發展，切身感受到兩國元首對中泰睦鄰友好合作的親自關心和引領。

他強調今年是雙方建交50周年，「中方熱烈歡迎國王和王后陛下對中國進行國事訪問，將以最高規格做好接待工作，確保訪問圓滿成功」。

消息指，泰王哇集拉隆功表示，泰中友好源遠流長，兩國關係密切，人民感情深厚。希望雙方攜手努力，增進人民往來，實現共同發展。「我早年曾多次到訪中國許多地方，留下美好印象，期待著再到中國訪問，親眼領略中國新的發展變化和繁榮興盛」。

公開資料顯示，1975年泰國與北京建交，迄今沒有任何泰王訪問中國的先例，僅有2000年泰國王后詩麗吉曾代表蒲美蓬訪問中國，期間到訪河南 開封包公祠、洛陽龍門石窟等地。時任泰國王子哇集拉隆功也曾於1987年、1988年、1992年及1998年四次率團訪問中國，泰國公主詩琳通則有更多次的訪問記錄。

據《泰國日報》2024年11月報導，泰國總理貝東塔在與中國領導人會面後表示，泰國國王和王后已正式接受訪問中國的邀請，計畫於2025年年底進行訪問。

今年2月貝東塔赴中國出席哈爾濱亞冬會，與中國發表的聯合聲明顯示，貝東塔邀請中國領導人「在雙方方便時訪問泰國」，中國領導人「表示感謝並愉快接受了邀請」。