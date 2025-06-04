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中核能技術力超美 法學者嘆：我們教會他們卻被超越

中國新聞組／北京4日電
中國近年加速發展核能，國務院日前一次批准五座核電廠興建計畫。圖為位於江蘇連雲港的田灣核電基地8號機組工程施工現場。（新華社）
中國近年加速發展核能，國務院日前一次批准五座核電廠興建計畫。圖為位於江蘇連雲港的田灣核電基地8號機組工程施工現場。（新華社）

全球掀起核能復興潮，美國總統川普也發布多項法令，鼓勵在民用領域使用核能，使這項已經發展70年的能源產業重新成為市場焦點。法國媒體報導，美國雖企圖透過重振民用核能產業來抵制中國野心，但在核能技術上，中國已經領先美國十至十五年。

法廣引述法國周刊「快報」報導，美國核能產業的衰落讓中國等競爭對手在國際舞台上占據了主導地位，自2017年以來，全球安裝的核反應堆中有87%採用俄羅斯或中國技術。華盛頓信息技術與創新基金會（ITIF）副主席斯蒂芬·埃澤爾表示，「據估計，中國在核能領域比美國領先十至十五年。」 諷刺的是，西方國家通過大量技術轉讓，在很大程度上助推了中國專業知識的崛起。

2008年至2018年間，美國西屋公司與中國簽署多項協議，允許其使用AP1000反應堆的專利。斯蒂芬·埃澤爾強調出：「數千份關於核電站設計的文件落入中國之手。」 這不僅是自願轉讓。美國前貿易代表萊特希澤在兩年前出版的一本書中譴責說：「中國無法獲得的技術，他們就直接偷走。」

法國核物理博士多米尼克·格雷內什表示：「如今的中國反應堆也借鑒法國、加拿大和俄羅斯的技術。」一名法國電力公司的前工程師苦澀地說：「我們教會了他們，他們卻超越了我們。」中國現在能夠在四年內交付一個反應堆，而法國弗拉芒維爾EPR項目因首次試水而耗時17年，而且，中國的成本僅為西方的兩到三分之一。更令人驚訝的是，中國最新的「華龍一號」反應堆完全採用中國製造的部件。

「他們成功地優化並簡化了模型，同時保持了良好的安全水平。此外，他們還受益於規模效應，從而降低了成本。」在中國，這一優勢已經充分發揮，因為政府計畫在2020年至2035年間建造150個核電機組，北京還通過大量補貼支持該行業。斯蒂芬·埃澤爾指出：「中國的核能成本約為每兆瓦時70美元，而美國為105美元，歐盟為160美元。」

文章表示，「北京始終遵循相同的戰略：優先為國內市場開發技術，然後再進軍出口市場。每次對競爭對手的打擊都是毀滅性的。」 法國能源研究與展望協會主席讓-雅克·尼維亞特觀察到，五年前，歐洲在風力渦輪機製造商領域占據主導地位，如今，歐洲僅剩一家財務狀況不佳的大型企業。他預測：「十年內，我們將充分感受到中國在民用核能領域的主導地位。」

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