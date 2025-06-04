美國機構調查：美國全球好感度輸中國 關鍵是「解放日」

美國諮詢公司Morning Consult最新全球民調顯示，美國的全球好感度在川普就任後急劇下降，中國的全球好感度大幅上升，並超越美國。圖為川普(左)和習近平。（路透）

美國諮詢公司Morning Consult最新全球民調顯示，美國的全球好感度在川普 就任後急劇下降，中國的全球好感度大幅上升，並超越美國。

美媒Axios報導，該公司對加拿大、法國、日本、俄羅斯和英國等41個國家的成年人對美中兩國好感度數據進行追蹤，這些數據追蹤的是「淨好感度」，即對某國持正面看法者的比例減去持負面看法者的比例。截至5月底，中國的全球淨好感度為8.8，美國為-1.5。

從時間點來看，中國的好感度從2020年10月以來一直是負值，直到去年美國總統大選 後才開始轉為正值，並在今年3月在美國總統川普宣布「解放日」關稅 後大幅上升。有分析指出，美國貿易政策及其內外政策的不一致性可能導致其國際形象下滑。而中國通過免簽政策等措施，讓更多人接觸到真實的中國，從而提升了全球好感度。

全球對美國的好感度在2024年1月仍大於20，但隨著川普上任後急劇下滑。 美方在5月初暫緩對中國課徵關稅後，其好感度略為上升，但在川普表示中國「完全違反」5月初兩國在瑞士日內瓦達成的休戰協議，又破壞了這個和緩的局面。

諮詢公司分析指出，美國聲譽下降已對其經濟造成損失，包括外國遊客減少及美元貶值。隨著美國形象惡化，美國企業在海外的貿易和投資機會可能減少，消費者可能避開其產品和就業機會。