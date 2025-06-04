王毅歡迎龐德偉履新 但遺憾華府祭出一系列消極舉措

中共政治局委員兼外長王毅（右）3日會見美國新任大使龐德偉，抗議美方近日消息舉措。（取材自中國外交部官網）

美國新任駐中國大使龐德偉 （David Perdue）於5月15日抵北京履新，中共政治局委員兼外長王毅 已於3日和其會面，王毅表示希望他做中美之間可信的溝通者、分歧的調解者、合作的促進者，王毅並強調日內瓦經貿會談後，中國認真嚴格落實雙方共識。但美方近日以莫須有理由，接連祭出系列「消極舉措」，中國對此堅決反對。

據中國外交部官網3日深夜消息，王毅當天在北京會見美國新任駐華大使龐德偉。王毅歡迎龐德偉履新，希望他做中美之間可信的溝通者、分歧的調解者、合作的促進者，為推動中美關係健康穩定可持續發展發揮積極作用。

王毅指出，「當前中美關係處在重要關鍵節點」。回顧中美建交近半個世紀的風雨歷程，最重要的啟示是，平等尊重是雙方交往前提，對話合作是唯一正確選擇。

王毅強調，日內瓦經貿會談後，中國認真嚴格落實雙方共識。「但令人遺憾的是，美方近日以莫須有理由，接連出台一系列消極舉措，損害中方正當權益，中方對此堅決反對」。他喊話美方應相向而行，「切實落實兩國元首今年1月通話達成的重要共識，為中美關係重返正軌創造必要條件」。

龐德偉表示，美國總統川普 （Donald Trump）十分尊重中國國家主席習近平，「兩國元首保持積極、建設性交往十分重要」。作為駐北京大使，他願本著相互尊重、相互聆聽的精神，同中國保持密切溝通。

美國之音報導，與王毅會面後，龐德偉隨後在X平台發文說，他強調川普總統在貿易、芬太尼和非法移民的優先事項，「溝通對中美關係至關重要」。

龐德偉上任來，已會見英國駐北京大使吳若蘭（Caroline Wilson），此外也和美國穀物協會會面，談及如何讓美國穀物以及生物製品，包括玉米、高粱、大麥、乙醇以及更多產品出口到中國。他也曾在X發文指出，總共有48個美國政府機構在美國駐北京使館設有代表處，「這足以證明我們跟中國之間的關係涉獵面非常寬廣，內容千絲萬縷」。