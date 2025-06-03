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香會不僅「天下圍中」菲國防長還嗆中媒「使館特工」

記者廖士鋒、林則宏／綜合報導
2025香格里拉對話會議，中方代表團由中共國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將（中）帶隊出席。(美聯社)
2025香格里拉對話會議，中方代表團由中共國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將（中）帶隊出席。(美聯社)

今年香格里拉對話期間，儼然成為「天下圍中」大平台。而解放軍與菲律賓代表團針對南海問題爆發唇槍舌戰，中國官媒記者還遭菲律賓國防部長鐵歐多洛反嗆是「使館特工」，解放軍南部戰區昨日披露近期派遣驅逐艦支隊「輾轉多個海域」開展多課目訓練消息，主要針對海上目標和「敵方」岸基火力。

解放軍代表團成員綦大鵬、張弛日前在香格里拉對話與菲律賓國防部長鐵歐多洛當面提問，法廣網指出，鐵歐多洛回應中國提問時先是語帶諷刺說，「感謝你們將政治宣傳演說偽裝成提問」，隨後現場傳出掌聲。他接著抨擊中國在南海的領土主張，稱對北京缺乏信任是解決南海爭端的「最大絆腳石」。

鐵歐多洛並指出，全世界沒有任何一個國家支持中方的南海「九段線」主張，而且至少有50個國家與菲律賓一同譴責中國在南海的行動。他還說，「以我個人而言，無法信任一個鎮壓自己人民的國家。我希望我對（中方）宣傳式提問作出的回應，能讓在座各位感到滿意。」

針對鐵歐多洛的言論，解放軍少將孟祥青批評是「罔顧事實，混淆視聽，煽動對抗，挑撥離間，顛倒黑白」，與地區和平穩定的大趨勢背道而馳。

另一名解放軍代表綦大鵬則問，越南和馬來西亞都與中方在南海問題上存在分歧，但兩國都能有效處理與中國的分歧。「我的問題是，為什麼菲律賓不能這樣做？」

央視旗下「玉淵譚天」昨日指出，菲律賓民間組織「阿廷伊托聯盟」在南海舉辦音樂會，活動疑由美國務院資助，但玉淵譚天記者詢問鐵歐多洛時，對方反嗆「你難道不是使館的特工嗎？」

中菲齟齬升高之際，解放軍南部戰區昨發布，「連日來」南部戰區海軍某訓練中心聯合某驅逐艦支隊組織渭南艦、玉林艦等多艘艦艇，輾轉多個海域，開展多個課目訓練，檢驗編隊協同作戰能力和指揮員決策水準。訓練包含打擊海上目標以及「敵方」岸基殘存火力點等。但未透露具體的演習位置。

新加坡聯合早報報導，中共解放軍代表鹿音在周日舉行的最後一場全體大會上向新加坡國防部陳振聲提問：「香會真是個討論合作的適當平台嗎？因為多國代表不斷對中國貼標籤，甚至公開指責、圍攻中國，這似乎成了香會的『政治正確』。」

中國今年未派國防部長董軍出席香格里拉對話，只由中共國防大學副校長胡鋼鋒少將帶隊，為北京歷年參與香會層級最低的一次。英媒指出，中方打破多年來由國防首長出席香會的慣例，相當不尋常。

今年的新加坡香格里拉對話儼然成為「天下圍中」平台，不少國家出席者均在會中批評或表...
今年的新加坡香格里拉對話儼然成為「天下圍中」平台，不少國家出席者均在會中批評或表達對「中國威脅」的擔憂。（美聯社）

解放軍 國防部 新加坡

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