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歐盟開新戰線 擬限制中醫療器械參與公共採購

記者賴錦宏／綜合報導
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彭博報導，歐盟將限制中國醫療器械准入。（新華社）
彭博報導，歐盟將限制中國醫療器械准入。（新華社）

彭博引述知情人士報導，歐盟將限制中國醫療器械製造商參與歐盟公共採購合同的資格；近年來，中國日益強調在醫療技術採購中的本地化導向，而且對歐盟有大量順差，歐盟則希望實現公平競爭。

該消息人士表示，歐盟成員國將對這一提案進行投票。如果得到成員國的支持，此舉將成為歐盟根據其「國際採購文書」採取的首個行動。該文書是2022年推出的一項法律，旨在促進公共採購市場准入的互惠。

報導指出，在歐盟試圖平衡與北京的關係並應對美國總統川普的關稅戰之際，這些限制措施的實施可能會開闢一條與中國的新戰線。

歐盟於去年4月對中國醫療器械採購展開調查，於今年1月認定中國在醫療器械採購中存在歧視外國企業的現象，後續可能會限制中國參與公開招標。

中國日益強調在醫療技術採購中的本地化導向，多個產品類別的採購合同設定了嚴格的「國產化」要求。歐盟去年4月發布的一份報告顯示，這一政策推動中國在醫療器械貿易中從2019年13億歐元的逆差迅速轉為2020年52億歐元的順差。

報導稱，歐盟調查的重點並非要扭轉這一趨勢，而是希望實現公平競爭。

根據「國際採購文書」規定，歐盟委員會有權對試圖參與歐盟公共採購的企業施加各種限制措施，從投標評分調整到完全禁止參與採購合同等。

歐盟 投票 歧視

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