達賴稱將轉世在自由世界 中駐日使館：活佛轉世需守法

中國駐日本大使館2日晚間發布新聞稿稱，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守中國的國家法律、法規。圖為5月7日，達賴喇嘛在印度達蘭薩拉的楚格拉康寺參加流亡藏人為他長壽祈福的活動。（美聯社）

中國駐日本大使館2日晚間發布新聞稿，就日媒採訪西藏流亡政府人員，稱十四世達賴繼任者將轉世在自由世界，包括達賴喇嘛 在內的活佛轉世，都應當遵守中國的國家法律、法規，遵循宗教儀軌和歷史定制。

流亡印度的達賴喇嘛在其今年3月出版的新書《為無聲者發聲：為我的家鄉和人民與中國抗爭七十餘年》（Voice for the Voiceless：Over Seven Decades of Struggle With China for My Land and My People）一書中提到，為了避免中國的干涉，他將在西藏或中國以外的「自由世界」轉世。

達賴喇嘛還寫道，在今年滿90歲時，他將徵求西藏宗教領袖和民眾的意見，看他們是否希望徹底終止達賴喇嘛制度。

十世班禪喇嘛於1989年1月28日圓寂。1995年，參與尋訪班禪喇嘛靈童轉世的扎西倫布寺住持恰扎仁波切，將尋訪結果告知達賴喇嘛。1995年5月14日，達賴喇嘛宣布認定時年6歲的根敦確吉尼瑪為十一世班禪喇嘛。

但根敦確吉尼瑪與家人隨即於1995年5月17日遭中共帶走，恰扎仁波切也被捕。北京當局以「金瓶掣籤」選出另一名時年5歲的堅贊諾布為「十一世班禪喇嘛」，但一直未獲西藏流亡政府及海外藏人承認。

達賴喇嘛指定的十一世班禪喇嘛迄今仍下落不明。今年5月17日是十一世班禪喇嘛失蹤30周年。美國國務卿魯比歐曾於美東時間18日發表書面聲明，呼籲北京當局立即釋放十一世班禪喇嘛，並停止因宗教信仰而迫害藏人。

中國駐日本大使館2日發布的新聞稿稱，活佛轉世是藏傳佛教特有的傳承方式，有一套完整的、固定的、得到藏傳佛教界尊奉和堅持的宗教儀軌和歷史定制。所謂轉世在「自由世界」的論調純屬惡意篡改和歪曲。

新聞稿表示，達賴喇嘛活佛的宗教地位和名號由中央政府確定，已經有幾百年歷史。十四世達賴本人就是按照宗教儀軌和歷史定制尋訪認定，報請當時的中央政府批准繼位的。

中國駐日本大使館指出，「中國政府實行宗教信仰自由政策，尊重、保護宗教傳統，依法管理宗教事務。包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守國家法律、法規，遵循宗教儀軌和歷史定制。」

新聞稿最後並強調，「西藏自古以來就是中國領土不可分割的一部分，藏族人民是中華民族大家庭的成員。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。當前，西藏經濟蓬勃發展，社會穩定，文化繁榮，人民生活不斷改善，這是有目共睹的事實。任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀註定失敗。」

中國駐日本大使館2日晚間發布新聞稿，就日媒採訪西藏流亡政府人員，稱十四世達賴繼任者將轉世在自由世界，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守中國的國家法律、法規，遵循宗教儀軌和歷史定制。

流亡印度的達賴喇嘛在其今年3月出版的新書《為無聲者發聲：為我的家鄉和人民與中國抗爭七十餘年》（Voice for the Voiceless：Over Seven Decades of Struggle With China for My Land and My People）一書中提到，為了避免中國的干涉，他將在西藏或中國以外的「自由世界」轉世。

達賴喇嘛還寫道，在今年滿90歲時，他將徵求西藏宗教領袖和民眾的意見，看他們是否希望徹底終止達賴喇嘛制度。

十世班禪喇嘛於1989年1月28日圓寂。1995年，參與尋訪班禪喇嘛靈童轉世的扎西倫布寺住持恰扎仁波切，將尋訪結果告知達賴喇嘛。1995年5月14日，達賴喇嘛宣布認定時年6歲的根敦確吉尼瑪為十一世班禪喇嘛。

但根敦確吉尼瑪與家人隨即於1995年5月17日遭中共帶走，恰扎仁波切也被捕。北京當局以「金瓶掣籤」選出另一名時年5歲的堅贊諾布為「十一世班禪喇嘛」，但一直未獲西藏流亡政府及海外藏人承認。

達賴喇嘛指定的十一世班禪喇嘛迄今仍下落不明。今年5月17日是十一世班禪喇嘛失蹤30周年。美國國務卿魯比歐曾於美東時間18日發表書面聲明，呼籲北京當局立即釋放十一世班禪喇嘛，並停止因宗教信仰而迫害藏人。

中國駐日本大使館2日發布的新聞稿稱，活佛轉世是藏傳佛教特有的傳承方式，有一套完整的、固定的、得到藏傳佛教界尊奉和堅持的宗教儀軌和歷史定制。所謂轉世在「自由世界」的論調純屬惡意篡改和歪曲定制。

新聞稿表示，達賴喇嘛活佛的宗教地位和名號由中央政府確定，已經有幾百年歷史。十四世達賴本人就是按照宗教儀軌和歷史定制尋訪認定，報請當時的中央政府批准繼位的。

中國駐日本大使館指出，「中國政府實行宗教信仰自由政策，尊重、保護宗教傳統，依法管理宗教事務。包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守國家法律、法規，遵循宗教儀軌和歷史定制。」

新聞稿最後並強調，「西藏自古以來就是中國領土不可分割的一部分，藏族人民是中華民族大家庭的成員。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。當前，西藏經濟蓬勃發展，社會穩定，文化繁榮，人民生活不斷改善，這是有目共睹的事實。任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀註定失敗。」