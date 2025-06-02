央視記者質問南海爭端 菲律賓防長反問：你不是特工嗎？

菲律賓國防部長特奧多羅在今年新加坡香格里拉對話上，面對中國不僅態度強硬且十分嗆辣。（美聯社）

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）在今年新加坡 香格里拉對話上面對中國嗆辣十足，除在小組討論回答中國代表團提問時，酸對方「將政治宣傳演說偽裝成提問」，並稱他無法信任一個鎮壓自己人民的國家。特奧多羅在香會場邊遇到中國央視記者提問一個關於中菲南海島礁爭端的問題時，竟反嗆：「你難道不是使館的特工嗎？」

央視旗下新媒體《玉淵譚天》2日上午在微博公布這段訪談過程。影片顯示，央視一名女記者在香會場邊遇到特奧多羅，趨前以英文詢問：「美國和菲律賓是否在支持『阿廷伊托聯盟』（Atin Ito Coalition）挑起衝突？」

特奧多羅未正面回答，反問央視記者前述這個問題後就離開現場。《玉淵譚天》則在這則影片中說明為何會向特奧多羅提出這個問題。

「阿廷伊托聯盟」（Atin Ito Coalition）號稱是菲律賓民間組織，其名稱在他加祿語（Wikang Tagalog，菲律賓官方語言之一，主要使用於呂宋島）的意思是「這是我們的」（This is Ours）或「屬於菲律賓人的」。該組織的核心目標是宣示菲律賓在中菲南海爭議海域（尤其是黃岩島和仁愛礁）的主權。

中國南海研究院海洋科學研究所副所長陳相秒去年5月曾在一篇文章中指稱，「阿廷伊托聯盟」是馬可仕政府試圖對中國採取灰色脅迫的政治工具，與美國更有著千絲萬縷又見不得人的聯繫。

陳相秒表示，該聯盟發起者之一托雷（Edicio dela Torre）是菲國左翼政治聯盟 「基督教徒解放組織」的領導者，聯盟不少發起人是1970至90年代菲律賓反美、反殖民主義的重要力量。

陳相秒稱，馬可仕政府試圖以「愛國責任」的名義，利用這些狂熱分子的力量，煽動並領導菲律賓國內涉及南海和中國的虛假的民族主義浪潮。聯盟成立宗旨就是反對中國在南海主張，該聯盟也因此獲得美國及馬可仕政府的資助。

法廣中文網報導，1日在香會一場小組討論中，中共解放軍 代表張弛向特奧多羅提問，美國正在向東南亞 出售許多武器，並在菲律賓建立更多軍事基地，菲律賓是否擔心亞洲可能爆發代理人戰爭，猶如俄烏戰爭？

另一名解放軍代表綦大鵬則問，越南和馬來西亞都與中方在南海問題上存在分歧，但兩國都能有效處理與中國的分歧，「為什麼菲律賓不能這樣做？」

他並問，馬來西亞首相安華周六在香會的特別會議上建議菲律賓與中國進行對話和溝通。「菲律賓是否會聽從他（安華）的建議，改變目前在南中國海問題上的做法？還是菲律賓打算充當外部勢力的代理人，繼續當皮影戲裡被操縱的影子？」

特奧多羅回應中方提問時先是語帶諷刺說，「感謝你們將政治宣傳演說偽裝成提問」。法廣稱，當時現場傳出掌聲。他接著抨擊中方在南海的領土主張，稱對北京缺乏信任是解決南海爭端的「最大絆腳石」。

特奧多羅說，「要設想一個由中國主導的國際秩序，我們只需看看他們在南中國海是如何對待小得多的鄰國的，這與他們最初承諾的『和平崛起』背道而馳。」

特奧多羅並指出，全世界沒有任何一個國家支持中方的南海「九段線」主張，而且至少有50個國家與菲律賓一同譴責中國在南海的行動。他還說，「以我個人而言，無法信任一個鎮壓自己人民的國家。我希望我對（中方）宣傳式提問作出的回應，能讓在座各位感到滿意。」