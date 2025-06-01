中國高層為何缺席香會？分析指「早有權衡」背後好處

5月30日到6月1日在新加坡舉行的2025香格里拉對話會議，中方代表團由中共國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將（中）帶隊出席。(美聯社)

中國今年未派國防部長董軍出席新加坡 香格里拉對話，引發外界關注是否拱手讓出舞台，坐視美方主導對抗北京的安全論述。但外媒觀察認為，此舉是北京權衡後可接受的戰略損失。由於中美高層目前尚無實質交流，防長出席難有建設性對話；加上中共 高階將領屢傳遭調查，缺席可避開敏感提問；同時，由較低階代表出席反而有更多彈性空間，有利於低調交流。另有專家提到，北京可能不再把多邊對話視為處理區域安全的選項。

此次中方代表團由中共國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將帶隊，為中共歷年參與香會以來官階最低的一次。 金融時報說，中方打破多年來由國防首長出席香會的慣例，相當不尋常。

新加坡海峽時報引述一名中國安全事務專家表示，儘管中國官員發言風格各異，但無論誰代表中國出席，講稿內容事先必定經過北京高層審核，最終由中國國家主席習近平拍板定案。

既然如此，北京為何不派防長出席？對此觀察人士提出多種推測，較有可能的解釋是，由於中美領導人尚未在最高層級對話，也未決定如何處理雙邊關係，而雙方目前在貿易、政治與安全等層面都處於緊張狀態，因此兩國防長即使實際會面，也沒有太多實質內容可談。基於這種不確定性，北京此次可能選擇保守的觀望策略，僅由較低層級代表出席。

另個次要考量是，儘管北京似乎已經排除董軍貪腐嫌疑，但近期仍不時傳出其他高階將領接受調查，高層官員缺席，反而可避免在正式或非正式場合被問敏感問題。

低調參與也並非全無益處。新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎（Chong Ja Ian）指出，中國代表過去在香格里拉對話面對尖銳提問顯得不太自在，可能更傾向投入自家主辦、「更加舒適且可控的平台」，比如香山論壇。莊嘉穎補充說，派出低階代表團某種程度也能創造更多彈性空間，「因為影響力較小，反而更有討論空間」。

澳洲 西澳大學兼任研究員陸碧宜（Ratih Kabinawa）則認為，「中國選擇缺席可解讀為參加論壇的基本前提不符合戰略盤算。」她進一步指出，「中國對與會的遲疑也傳達出一項訊息，也就是未來對中方而言，多邊對話可能不再是處理區域安全問題的選項。」