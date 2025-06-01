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俄副外長：普亭擬9月訪問中國 出席抗日勝利80周年紀念活動

中央社／台北1日電
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俄羅斯總統普亭。(美聯社)
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

俄羅斯外交部副部長魯登科表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）計畫9月初訪問中國，俄中雙方正就普亭與中國國家主席習近平舉行會談制定計畫。

俄羅斯衛星通訊社中文網昨天報導，魯登科（Rudenko Andrey Yurevich）在北京舉行的第10屆「俄羅斯與中國：新時代的合作」國際會議期間做了上述透露。

魯登科說，「在與中國合作夥伴的磋商過程中，我們討論了有關雙邊關係和經貿互動的廣泛問題，重點是為即將舉行的高級別和高層接觸做準備」。

魯登科指出，首先這涉及普亭即將出席在天津舉行的上海合作組織峰會，以及9月3日在北京舉行的中國人民抗日戰爭勝利紀念日80周年慶祝活動。

魯登科說，「預計將有一個面對面的雙邊會談。我們目前正就此展開籌備工作，商討該計畫的各項內容以及在會議期間可能簽署的文件」。

魯堅科並提到俄烏戰爭說，中國理解俄羅斯在烏克蘭問題上的立場，認同必須消除衝突的根源，而俄方高度評價中方在烏克蘭衝突（俄烏戰爭）中堅守的中間路線，中國在烏克蘭問題上的中立立場有助國際社會構建更客觀的認知。

習近平5月初曾訪問俄羅斯，出席在莫斯科紅場舉行的二戰勝利80周年閱兵活動，期間與普亭舉行會談。

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