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蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

記者黃雅慧／即時報導
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哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

美國川普政府近期針對留學生政策與哈佛大學交鋒，一名來自中國的畢業生代表蔣雨融在哈佛畢業典禮上，則讚揚哈佛廣納國際學生，以及對維護人類命運共同體的堅持和努力，獲得熱烈掌聲。不過中國網路對其評價兩極，有人認為她發出「時代最強聲音」，也有人對背後的中國精英教育極端化反感。

蔣雨融5月29日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生演講。她以「守護我們的人性」為主題，以翻譯洗衣機中文標識的趣事，強調要保持多元化和國際化。她擔心自己的世界觀正日益受到威脅，呼籲同學們保持同理心與善意。美國媒體認為蔣雨融的演講雖未提及川普，但實際上是針對川普「禁招令」的反駁。

蔣雨融的演講獲得好評，認為她的聲音是人性跟希望的火種，並得到中國網友點讚稱：「有國際視野的孩子想法確實不一樣」，「比美國總統格局還要大」，「世界就需要這樣的『大我』之人」。

前述演講在中國網路上迅速走紅，也讓蔣雨融的背景更多地攤在台前。綜合中港媒體報導，蔣雨融生於中國青島，初中就讀於青島65中，曾是班級學習委員。她憑藉優異學業成績獲得全額獎學金，前往英國卡迪夫（Cardiff）就讀高中，後申請前往美國杜克大學完成本科學業。

畢業後，蔣雨融在瑞信當了三年經濟分析師，隨後又從事一年私募。因關注到全球貧困問題，想提升女性權益，她進入哈佛大學肯尼迪學院攻讀國際發展碩士學位。

蔣雨融被打造為平凡學生寒門「逆襲」的人設，不過中國也有許多網友質疑，在就讀中國國內頂尖大學都得付出不少學費的狀態下，有網友算了一筆帳，要就讀哈佛大學，一年學費加生活費，沒有人民幣70萬元到80萬元應付不來，或許蔣雨融並非那麼「平凡」。

蔣雨融其實並非一般人，她的背景顯赫。她是中國綠發會（即中國生物多樣性保護與綠色發展基金會，CBCGDF）專項基金執行主任蔣志明的女兒，經綠發會副理事長兼長期秘書長周晉峰，以綠發會國際部長期義工的身分推薦入讀哈佛。澎湃新聞報導，蔣雨融2022年得悉獲哈佛取錄時，蔣志明還特別感謝周晉峰。

中國部分網友認為，這種虛假的勵志故事會給普通家庭的孩子造成很大的心理落差，認為真正教育公平，不該是少數人的特權遊戲，而應該讓每個孩子都能靠自己的努力，擁有改變命運的機會；也有網友認為，蔣雨融的演講中共與大外宣話語體系類似。

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