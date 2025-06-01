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印度首次承認戰機被擊落「幾架不重要」 但沒提到殲10

中國新聞組／北京1日電

印度國防參謀長阿尼爾·喬漢5月31日在香格里拉對話會場邊，首次證實印度戰機確實在近期與巴基斯坦衝突中被對方擊落，至於有幾架被擊落，他說「數量並不重要」，稱巴基斯坦稱擊落6架印度軍機的說法「完全不準確」，也避提殲10CE。而巴基斯坦軍方高層在接受中媒訪問時，則大讚中國殲10CE戰機和霹靂15E導彈在巴印衝突中的亮眼表現，他笑說「戰果說明一切」。

據觀察者網引述彭博資訊5月31日報導，印度國防參謀長阿尼爾·喬漢當天在香格里拉對話會場邊接受採訪時，「首次證實」印度在近期與巴基斯坦的衝突中損失了戰鬥機，但他認為，「重要的不在於戰機被擊落，而在於為什麽會被擊落」，他並補充，印度因此意識到自己在戰術上的錯誤並加以糾正」，「僅過了兩天，我們就再次出動所有戰機，進行了遠程打擊」。

喬漢並稱，巴基斯坦軍方有關擊落6架印度軍機的說法「完全不準確」。但他沒有透露印度實際損失了多少架戰機。「它們為什麽會墜毀，當中犯了哪些錯誤，這些很重要」，喬漢說，「數量並不重要」。

報導指出，這是迄今為止印度政府或軍方官員就本輪印巴衝突中印度戰鬥機的情況所發表的最直接評論，也是「印度軍方首次證實」在與巴基斯坦的衝突中損失了戰鬥機。

此前外傳印度向法國購買的「陣風」戰機在印巴衝突中被中國的殲10CE戰機擊落，巴基斯坦採購的中國霹靂15E導彈也在衝突中發揮了重要的作用。

另也是在「香會」場邊，巴基斯坦參謀長聯席會議主席薩希爾·沙姆沙德·米爾扎接受直新聞採訪時表示，在此次巴印衝突中，「我們在多領域作戰裡實現了全頻譜優勢，巴軍使用了人工智能、電子對抗、網絡戰、戰機、導彈，這是協同作戰。這也是為什麽我們能取得這樣的戰果，毫無疑問的是，JF-17『梟龍』、殲10CE、霹靂-15E扮演了至關重要的角色」。

他並把巴基斯坦在此次印巴空戰中的戰果得益於「好戰機+好戰術」。「在這場衝突中，正如我說過的，法製『陣風』戰機在戰線另一邊，『陣風』與殲10C都是先進的戰鬥機，但很顯然的，我們將殲10C更好地融入了戰術體系，事實上戰果也說明了一切」。

印度 巴基斯坦 人工智能

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