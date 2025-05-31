波音客機因貿易戰被拒 中國終於點頭下個月開始接收

波音CEO歐特柏格表示，波音6月恢復交付飛機給中國。圖為4月20日一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機被「退貨」後降落在西雅圖。（路透）

受美中關稅 戰牽連，波音 公司此前製造的客機被中國拒收，並一度引發其他航空欲接手的消息。但執行長歐特柏格(Kelly Ortberg)29日表示，中國已經回覆「他們將接收貨物」，首批客機即將在6月將恢復交付。

據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，歐特柏格曾在4月表示，中國已暫停交付。他並表示將把部分原定交付中國的客機轉讓給其他航空公司。

最新消息顯示，他在伯恩斯坦會議上表示，首批貨物將於下個月交付。他稱「中國現在已經表示…他們將接收貨物」。

波音公司是美國最大的出口商，其飛機產量有助於緩解美國的貿易逆差。歐特柏格表示，波音公司一直在為其在南卡羅來納州 生產的寬體夢幻飛機從義大利和日本進口的零件支付關稅，並補充說，當飛機再次出口時，其中大部分可以收回。

歐特柏格說，波音預計受關稅影響的金額將少於5億美元，但未說明是對銷售額或利潤造成影響。這一影響大多是為購買外國製造飛機零部件而要支付的關稅，而且這些零部件將安裝在交付給駐美航司和租賃公司客機上。

面對近年來貿易政策的不確定性，包括數次暫停與部分關稅豁免，歐特柏格表示，他個人認為這些（政策）從長期來看不會是永久性的。