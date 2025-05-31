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波音客機因貿易戰被拒 中國終於點頭下個月開始接收

記者黃國樑／綜合報導
波音CEO歐特柏格表示，波音6月恢復交付飛機給中國。圖為4月20日一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機被「退貨」後降落在西雅圖。（路透）
波音CEO歐特柏格表示，波音6月恢復交付飛機給中國。圖為4月20日一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機被「退貨」後降落在西雅圖。（路透）

受美中關稅戰牽連，波音公司此前製造的客機被中國拒收，並一度引發其他航空欲接手的消息。但執行長歐特柏格(Kelly Ortberg)29日表示，中國已經回覆「他們將接收貨物」，首批客機即將在6月將恢復交付。

據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，歐特柏格曾在4月表示，中國已暫停交付。他並表示將把部分原定交付中國的客機轉讓給其他航空公司。

最新消息顯示，他在伯恩斯坦會議上表示，首批貨物將於下個月交付。他稱「中國現在已經表示…他們將接收貨物」。

波音公司是美國最大的出口商，其飛機產量有助於緩解美國的貿易逆差。歐特柏格表示，波音公司一直在為其在南卡羅來納州生產的寬體夢幻飛機從義大利和日本進口的零件支付關稅，並補充說，當飛機再次出口時，其中大部分可以收回。

歐特柏格說，波音預計受關稅影響的金額將少於5億美元，但未說明是對銷售額或利潤造成影響。這一影響大多是為購買外國製造飛機零部件而要支付的關稅，而且這些零部件將安裝在交付給駐美航司和租賃公司客機上。

面對近年來貿易政策的不確定性，包括數次暫停與部分關稅豁免，歐特柏格表示，他個人認為這些（政策）從長期來看不會是永久性的。

關稅 波音 南卡羅來納州

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