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福島核汙水後被封殺兩年 日本水產可望恢復輸中

特派記者陳政錄／北京報導
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中日關係有望進一步改善，雙方近日在北京就水產品安全問題進行新一輪技術交流，中方將恢復進口日本水產品。這將是日本水產品在因福島核處理水問題被封殺兩年後，再次重返中國市場重要訊號。另外，日本首相石破茂29日表示，為了在自由貿易體制下實現經濟成長，有必要擴大跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，並正摸索與東盟(ASEAN)、歐盟對話。

中國海關總署昨天發布訊息指，5月28日，中方應約在北京和日方就日本水產品安全問題進行新一輪技術交流，取得實質性進展。海關總署還補充，「今年以來，雙方進行了多輪技術交流。」

對此，中國外交部發言人林劍昨天表示，今年以來，在持續展開對「福島核汙染水」排海國際監測、中方獨立取樣檢測結果沒有異常的基礎上，中方和日方就日本水產品安全問題進行接觸商談。

林劍稱，日方承諾採取可信、可視措施，保障日本水產品的質量安全，確保滿足中方監管要求和食品安全標準。

同日，共同社、NHK等日媒報導，日本內閣官房長官林芳正30日出席關於擴大農林水產品的內閣會議時表示，日中雙方已就恢復出口所需的技術條件達成共識。

另據日媒報導，日本首相石破茂29日在東京舉行的日經論壇第30屆「亞洲未來」發表演說表示，國際貿易的緊張正急速升高。對目前全球保護主義增強的情況，日本堅決支持自由貿易體制的決心。為了在自由貿易體制下實現經濟成長，有必要擴大跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並正摸索與東協（ASEAN）、歐盟對話。

石破提到，日、中、南韓三國推展「未來志向合作」，對區域的和平繁榮有很大意義，今年日中韓峰會的輪值主席國是日本，將在適當時間舉行三國領袖會談。

日本 歐盟 石破茂

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