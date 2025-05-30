印度撿到未爆中製空空導彈、將反向研製 解放軍：不怕

消息稱印度獲得未爆炸的中國研製空空導彈。（取材自澎湃新聞／社交媒體截圖

外傳印度 在印巴衝突中獲得未爆炸的中國製PL-15E空空導彈，中國國防部 昨首度證實印度撿到的導彈是中國的「出口裝備」。印媒報導稱這枚中國製導彈殘骸引來日法等七個國家參與研究，希望能「知己知彼」以制敵機先。不過中國軍事媒體認為，就算印度打算反向研製，中國也不怕，因為這枚導彈是10年前的外貿產品，印度再怎麼研究也追趕不上中國最新技術。

5月7日，印度和巴基斯坦 兩國爆發了一場激烈的空中交鋒，在這場戰鬥中，巴基斯坦戰機發射的中國製PL-15E（霹靂-15E）導彈表現出驚人的效率，據稱成功擊落了多架印度主力戰機「陣風」戰後有部分導彈殘骸落入印度手中，還引來七個國家參與研究，其中以日本和法國最積極。

中國國防部發言人張曉剛昨在國防部例行記者會上首度證實這項傳聞。張曉剛只是很簡短的表示，「這款導彈是出口裝備，也曾多次亮相國內外防務展」。

對此，中國網易軍事自媒體分析稱，張曉剛的回應釋放了四大信息。

第一，是PL-15E中距空空導彈的性能很強大，但實際上並不是解放軍的自用型號，而是中國的出口創匯型號。中國自用的中距空空導彈，性能比此次印巴衝突中巴基斯坦方面使用的PL-15E更好、更強大。印度撿到的實際上是中國10年前的外貿產品，就算印度打算反向研製，也追趕不上中國在相關領域的最新技術。

第二，強調PL-15E中距空空導彈是「出口裝備」，相當於是強調其技術參數和性能指標已通過公開渠道有所披露，公開性和市場化程度較高，在國際軍火貿易中流通，技術特性處於公開範疇。印度如果真的想要了解PL-15E的性能參數，直接看中國的外貿介紹展板就可以了。

第三，是PL-15E中距空空導彈，已經「多次」公開亮相國內外的防務展。「多次」兩個字，意味著對於中國來說，PL-15E中距空空導彈，就算是在中國的外貿空空導彈中，也不算是不能出售的核心裝備。中方不怕別人買走研究，還巴不得別人多買一點。

第四，是強調了PL-15E亮相的是國內外的防務展。意味著中方對自己的軍工技術實力是有信心的，PL-15E不僅已經不是中國目前最先進的空空導彈，而且中方也不怕相關技術被外界研究仿制。中方已經敢把完整版的PL-15E中距空空導彈擺到明面上來出售，印度手上的殘骸更不用說對中方造成什麼像樣的威脅了。