美企被禁輸出引擎技術 中製大飛機C919恐無「心」可用

美商務部傳已暫停部分美企向「中國商飛」銷售產品與技術的許可，圖為C919飛機在新加坡樟宜展覽中心舉行的新加坡航展上進行飛行表演。(路透)

中國國產大飛機C919載客營運屆滿兩年之際，傳出美國商務部 已暫停部分美國企業，向中國國營航太 企業「中國商飛」銷售產品與技術的許可。由於C919許多零件都來自歐美，包括最重要的「心臟」LEAP引擎。但在禁令傳出之前，中國商飛已提前囤積多組引擎，以避免無「心」可用的危機。

紐約時報 報導，知情人士透露，美國商務部已經暫停一些美國公司向中國商飛公司出售其開發C919飛機所需產品和技術的許可證。

紐約時報認為，川普政府暫停一些關鍵美國技術對中國銷售，包括與噴射發動機、半導體和某些化學品有關技術，此舉是對中國最近限制向美出口關鍵礦產回應。

傳美商務部已暫停部分美企向「中國商飛」銷售產品與技術的許可。圖為中國商飛上海飛機設計研究院展示的C919、C929的樣機。(新華社)

C919是中國研製、與波音737及空中巴士A320同級的客機，於2023年首次搭載付費乘客。C919雖然是中國首架自主研發的國產大型客機，但許多零件都來自歐美供應商，包括由美國「奇異航太」（GE Aerospace）和法國大廠「賽峰」（Safran）生產的LEAP引擎。

儘管中國想自行製造足夠數量客機，但分析指出，中國在多年內仍將依賴波音、空巴與通用航太（GE Aerospace）等公司供應引擎及飛機。

有消息傳出，似乎是提早取得禁令風聲，中國商飛已提前囤積多組發動機，準備用在今年生產排程、提供數十架C919飛機使用，以此避免突發供應斷貨的問題。

自由亞洲電台報導，美國商務部的聲明稱，正在檢視對中國有戰略重要性的出口品項，「審查期間，商務部已經停止某些案例現有的出口許可，並且增加額外的許可條件。」

美國總統川普是在2020年首個任期向奇異航太發放許可，允許其向中國出售引擎，他當時說：「我希望中國購買美國的飛機引擎，這是世界上最好的」，並謂「我想令到跟美國做生意更容易，而不是更困難。」

公開訊息顯示，中國商飛C919號稱中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主智財權的噴射式中程幹線客機。2022年12月9日，C919首架飛機交付航空公司。2023年5月28日，C919完成首次商業飛行，首發用戶為東航。C919商業運營兩周年，通航中國16座城市，載客突破200萬人次。