美掐住晶片設計命脈 禁止EDA軟體銷售中國
英國金融時報及路透28日引述知情人士報導，川普政府正著手限制美企出售晶片設計軟體給中國。美國商務部已下令益華電腦、新思科技和西門子數位化工業軟體公司等主要的電子設計自動化（EDA）供應商，在未獲出口許可下停止向中方銷售商品。報導說，美方此一最新動作旨在增加中方研發先進晶片的難度。
各美企已收到通知，美國商務部將逐案審查每件向中國出貨的許可申請。這顯示，美方此舉並非徹底的禁令。該部發言人雖不願對此置評，但提到正審查對中國具戰略意義的出口商品，而在某些情況下，該部於審查期間暫停現有的出口許可，或對申請許可新增額外要求。
尚不清楚新的設限範圍。但知情人士聲稱，相關措施可能相當於對美企在中國拓展業務的實質禁令。其中，新思科技約16%的營收來自中國，益華電腦約12%。
新思科技執行長賈濟指稱，曾聽聞此事，但該公司還沒接到負責執行出口管制的美國商務部工業與安全局（BIS）消息。他28日在商討該公司最新財報的電話會議中表示，「我們無法對尚未接到的通知可能產生什麼影響來推測」。益華電腦及西門子數位化工業軟體公司則未立即對此置評。
美國政府正持續限制中國發展本土半導體業的作為。報導指出，美方的新限制對美、中雙方都沒好處，除了美企的獲利恐大受影響，中國買方則遭斷供他們高度仰賴的先進美國軟體。一位前美國商務部官員形容，這對中國會是貨真價實的「卡脖子」；對美國輸中的EDA工具設限，是川普第一任就曾考慮的措施，在評估認為太激進後未付諸實施。
美國有線電視新聞網（CNN）28日報導，這可能是美、中貿易戰的最新一擊。當世前兩大經濟體雖持續談判關稅和貿易，表面上處於休兵狀態，但美國商務部此舉凸顯兩國緊張，以及在維持和平上的挑戰。
中國商務部發言人何詠前29日在例行記者會答覆港媒提問時表示，中、美自5月瑞士日內瓦經貿會談以來，雙方利用多雙邊場合，在多層級就經貿領域的各自關切事項保持溝通。中方近期圍繞著美方在半導體領域濫用出口管制措施等做法，多次與美方交涉；中方再次敦促美方立即糾正錯誤做法，停止採取歧視性限制措施，共同維護雙方於該會談達成的共識。
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