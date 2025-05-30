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C919成績單出爐 商業營運滿兩年 旅客破205萬人次

中國新聞組／北京30日電
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中國國產大型客機C919商業營運滿兩周年。（取材自航空旅遊網）
中國國產大型客機C919商業營運滿兩周年。（取材自航空旅遊網）

﻿中國國產大型客機C919在28日商業營運滿兩周年，截至2025年5月27日，國航、東航、南航共18架C919飛機投入商業運營，執飛20餘條精品航線，安全飛行超3.6萬小時，承運旅客突破205萬人次。C919航線網絡覆蓋中國16個城市，執飛滬港定期商業航班，形成「東西貫通、南北聯動」的商業運營格局。

大公報報導，2022年12月9日，東航接收全球首架C919國產大飛機。2023年5月28日，其成功完成了全球首次商業載客飛行。兩年的安全平穩運行，東航創造了C919航程中的多項「第一」：第一次投入繁忙的京滬航線、第一次服務春運大潮…，C919執行航班持續保持著近80%客座率的良好表現。

目前，東航C919飛行員數量已超過127名。兩年來，東航C919機組收到了千餘封乘客的信件點讚乘機體驗和東航服務，東航C919飛行部被授予「央企楷模」稱號。

中國東航C919飛行部總經理、C919商業運行首航機長尚峰說，「C919在系統設計、操控性能和人機交互等方面有許多創新、獨特之處，處處閃耀著『高新元素』，是我國大飛機事業發展的重要里程碑。」

中國商飛公司日前在西安召開供應商大會時，首度披露C919產能5年規畫。今年C919產能將從原訂的50架提升至75架，2026年產能為100架，2027年和2028年均為150架，2029年還將進一步提升。未來C919將直逼全球窄體客機產能前三。除提升產能外，C919也持續加快海外認證。

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