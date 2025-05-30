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分析：中國科技集團籌備「沒有輝達的未來」 防AI命脈被美掐住

編譯簡國帆／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳。(路透)
輝達執行長黃仁勳。(路透)

英國金融時報（FT）報導，面對美國強力管制輝達（Nvidia）等人工智慧（AI）晶片巨擘的產品輸出中國，中國科技巨擘已開始籌備「沒有輝達的未來」，在輝達處理器庫存漸減之際，啟動轉移到國產AI晶片的漫長而艱困流程。

中國產業主管透露，阿里巴巴和百度等科技業者都正開始測試半導體的替代選項，以滿足愈來愈高的內部與客戶AI相關需求。在川普政府4月管制輝達的降規版AI晶片H20輸陸後，提高這些公司轉向國產晶片的迫切感，因為若要以輝達晶片庫存持續發展AI，只能撐到明年初前後。

新晶片訂單通常要花三到六個月的時間出貨，但目前還不清楚輝達能否提供符合川普政府規範、又有足夠競爭力的新款晶片，出貨時間也不確定。

廣發證券分析師團隊推估，輝達可能7月初開始為中國市場，生產符合美國出口規範的下一款晶片，這款晶片雖根據輝達Blackwell晶片打造，卻可能沒有高頻寬記憶體（HBM），至於是否包含輝達高速互聯NVLink技術等關鍵科技，則還不明朗。

到目前為止，華為晶片的最大買主都是中國國營企業、及敏感產業的公司，現在預料將會有範圍更大的中國科技公司競搶華為的晶片。在華府警告「世界各地」企業若使用華為晶片可能招致刑事罰款後，想以華為當替代選項的公司都對於測試華為昇騰（Ascend）晶片三緘其口。

若中國科技業者決定把系統從輝達轉移到國產選項，可能面臨高昂成本，因為要把原本以輝達CUDA軟體框架開發的訓練程式碼，移植到華為的CANN系統，極為費時，也常需要華為工程師對除錯和優化等問題的大量支援。一家中國主要科技業者的主管估算，轉換到華為的系統，可能使AI相關研發被擾亂三個月。

而且，華為雖正尋求提高產能，供應仍無法滿足目前需求。中國科技業者也正在測試寒武紀和中科海光等其他當地晶片製造商的半導體，阿里巴巴和百度則已在開發自家處理器。

多數公司都正考慮混合模式，繼續用現有的輝達晶片從事AI訓練，同時以國產處理器進行推論。

百度智能雲事業群總裁沈抖上周向分析師表示，百度可能從一系列晶片選項做出取代輝達產品的選擇，特別是能解決問題的推論處理晶片，「我們相信隨時間發展，（中國）國產自主研發的晶片，加上日益高效的國產軟體堆疊（Software Stack），將共同為中國AI生態系的長期創新奠定堅實基礎」。

阿里巴巴執行長吳泳銘本月稍早說，「我們正積極探索的多元解決方案，滿足日增的客戶需求，騰訊總裁劉熾平也表示，騰訊正試圖提高晶片的使用效率，同時考慮替代產品，「我們應該要有足夠的高階晶片，繼續我們未來好幾代的訓練模型」，騰訊「可能使用其他晶片」以滿足愈來愈高的推論需求。

輝達 華為 AI

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