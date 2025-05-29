中打造C919受限？紐時：美商務部暫停美企銷售產品、技術給中國商飛

中國商飛C919。（路透）

紐約時報引述一位知情人士表示，美國商務部 已暫停部分美國企業，向中國國營航太企業「中國商飛」銷售產品與技術的許可，這些產品原用於中國國產飛機C919客機。但美國商務部未立即回應應置評請求。

報導指，C919是中國研製、與波音 737及空中巴士A320同級的客機，於2023年首次搭載付費乘客。該機多數零件，包括引擎與飛控關鍵元件，來自美歐供應商。儘管中國想要自行製造足夠數量的客機，但分析指出，中國在多年內仍將持續依賴波音、空巴與通用航太（GE Aerospace）等公司供應飛機與引擎。

中國商飛的C919，號稱是中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式中程幹線客機。2022年12月9日，C919首架飛機交付航司。2023年5月28日，C919完成首次商業飛行，首發用戶為中國東方航空。

新華社報導，2025年5月28日，C919商業運營2週年。截至目前C919飛機累計交付國航、東航、南航共18架，開通24條航線，通航16座城市，載客突破200萬人次。

C919也積極向海外市場發展，今年1月，中國商飛行銷中心副總經理楊洋表示，公司目標最早今年獲得歐洲認證，到2026年讓C919客機在東南亞 執飛。

香港01指，美國航空諮詢公司「氣動諮詢公司」（AeroDynamic Advisory）總經理阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）表示，如果價格具競爭力，東南亞的航空公司「很可能」會購買C919。瑞士管理發展學院院長巴赫（David Bach）則強調，飛機製造業具有巨大的政治影響力，購買中國飛機不僅僅是商業選擇，還帶有重要的政治意涵。