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因應美關稅壓力加劇 環時：王文濤6月訪歐會高級貿易官員

記者謝守真／綜合報導
中國「環球時報」英文版近日指出，中國商務部長王文濤計畫於下月初與歐盟高級貿易官員舉行會談，顯示在美國關稅壓力加劇之際，中歐雙方正加緊互動以強化經貿合作。（路透）
中國「環球時報」英文版近日指出，中國商務部長王文濤計畫於下月初與歐盟高級貿易官員舉行會談，顯示在美國關稅壓力加劇之際，中歐雙方正加緊互動以強化經貿合作。（路透）

美中各種貿易角力持續進行，加上時值美國總統川普加大對中歐施壓、威脅提高關稅之際，中國「環球時報」英文版指出，中國商務部長王文濤計畫於下月初與歐盟高級貿易官員舉行會談，顯示在美國關稅壓力加劇之際，中歐雙方正加緊互動以強化經貿合作。

環球時報英文版近日引述知情人士表示，王文濤將於6月初在法國巴黎舉行的世界貿易組織（WTO）部長級會議期間，與歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）會面。中歐雙方將就中歐經貿合作這一議題深入交流，併為中歐高層往來做準備。

對此，彭博指出，歐盟方面也證實雙方即將會面，但未透露確切時間。不過，中國商務部則尚未對此回應。

報導稱，這次會面消息曝光之際，川普剛同意將歐盟面臨50%關稅的最後期限延至7月9日。此前，川普與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）通話後作出此決定。王文濤與塞夫柯維奇即將舉行的會晤，將是中歐雙方今年以來的第三次對話。塞夫柯維奇今年3月底曾訪問北京，當時與中國國務院副總理何立峰會面。隨後，4月8日雙方又舉行一次視訊會議。

復旦大學國際問題研究院中歐關係研究中心主任簡軍波認為，在一些西方國家日益增長的保護主義和單邊主義背景下，「中歐雙方作為堅定支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制的力量，也是推動經濟全球化和自由貿易的主力軍，更有必要加強對話、妥善處理分歧，推動雙方經貿關係，為動盪中的世界經濟注入確定性」。

彭博社分析，面對川普政府關稅政策的壓力，中國政府近年積極拓展對外關係，包括罕見地向歐洲機構開放更多與高層決策者接觸的渠道，並承諾改善對外資企業的營商環境。不過，儘管如此，北京當局頻頻釋出善意，歐洲貿易官員仍保持謹慎態度，理由是中國方面「承諾疲勞」的現象日益嚴重，且對中國企業的國家補貼及貿易壁壘等問題依舊存在較大分歧。

歐盟 川普 關稅

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