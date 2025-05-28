中國金主變債主 澳智庫：帶路大量放貸 貧困國掀債務海嘯

澳洲一家智庫近期發出最新報告警告，隨著發展中國家對中國的償債額攀升至歷史新高，全球最貧困的國家正面臨「債務海嘯」。中國對發展中國家的角色將更多轉為債主而非金主。圖為北京人民大會堂。(本報資料照片)

澳洲 一家智庫近期發出最新報告警告，隨著2025年發展中國家對中國的償債額攀升至歷史新高，全球最貧困的國家正面臨一場「債務海嘯」。接下來，中國對發展中國家的角色將更多轉為債主而非金主。對此，中國外交部回應，中國同發展中國家的投融資合作遵循國際慣例、市場規則和債務可持續原則，並稱「公道自在人心」。

中央社引述法新社報導，澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）26日發布報告表示，中國在2010年代透過「一帶一路」大量放貸，用於資助從非洲到南太平洋等地區的港口、鐵路、公路等基建設備。然而，如今這些新貸款 已大幅減少，償還債務的金額已超過新借貸。

該智庫研究員杜克（Riley Duke）稱，發展中國家正艱難應對償還中國貸款，及其利息所帶來的海嘯式衝擊。「從現在起到本世紀末，中國對發展中國家的角色將更多轉為債主，而非金主。」

報告說，2025年，開發中國家預計得向中國償還350億美元的債務，其中220億美元將由全球最貧窮的75個國家償還，使其醫療和教育支出面臨風險。償還中國債 務的問題在非洲尤為突出，但是在南美洲、太平洋島國、南亞、中亞和東南亞，多數國家償還中國債務的數額也超過了償還巴黎俱樂部成員國的債務總額。

杜克指，鑑於上述數據，中國的淨貸款地位已迅速發生根本轉變，從淨提供融資（貸款金額超過還款）轉為淨流失，即還款金額超過放貸。

報告發現，儘管中國整體對外貸款下降，但中國仍對兩大領域持續提供大量貸款，一類是宏都拉斯與所羅門群島等與台灣斷交後改承認北京的國家，獲得大筆新貸款；另一類是印尼與巴西的資源豐富國家，中國近年來與其簽署新貸款協議，以確保電池金屬和其它關鍵礦產的供應。

美國之音報導，中國外交部發言人毛寧27日就上述議題指出，她不清楚這個報告的依據是什麼，但是中國同發展中國家的投融資合作遵循國際慣例、市場規則和債務可持續原則。

毛寧接著表示，少數國家散布所謂的「中國債務責任論」，避而不談多邊金融機構和發達國家商業債權人，才是發展中國家的主要債權方和償債的壓力。她想說的是，謊言蓋不住真相，公道自在人心。