亞塞拜然傳想買40架梟龍戰機 總價42億美元 中媒起疑…

中巴合製的梟龍戰機。（取材自微博）

根據Defence Security Aisa網站報導，亞塞拜然空軍在印巴空戰結束後，傳出官方將對FC-1 Block3梟龍戰鬥機（巴基斯坦 定型為JF-17 Block3）擴大採購消息。雖然該消息未得到亞塞拜然、巴基斯坦和中國的正式回應，但也引發了國際軍貿界的廣泛關注。但有中媒分析過後覺得這消息「不算靠譜」，或者說可能是被誤讀了。

梟龍戰機是中國成都飛機公司與巴基斯坦航空綜合企業合作研製的以空對空作戰為主、兼有較強空對地作戰能力的全天候輕型多用途戰鬥機。

早在2024年初就有消息說，亞塞拜然決定購買16架FC-1 Block3，現在傳出訂單數量擴大了，據稱一下子提高到了以42億美元購買40架FC-1 Block3。這訂單金額可謂創下了巴基斯坦和中國對外軍貿的紀錄。

但觀察者網分析指出，這個亞塞拜然的16架FC-1 Block3戰鬥機訂單，雖然早在去年年初就已經被披露，但是巴方一直沒有實錘，不知道是真是假。

一份戰鬥機軍貿訂單，從初步接洽到發出要約，再到簽署合同，簽署合同後採購物料、排期生產、同步培訓飛行員等，是一個長期的過程。訂單執行期短的一年半載，長的兩三年，去年年初簽的單，到現在沒什麼後續，某種意義上說可以理解。

亞塞拜然的訂單從16架膨脹成40架，需要在總統府，國防部 內討論後才能形成共識。才能向巴基斯坦發出修改訂單的要約，然後雙方才能就這一事項展開討論。5月7日剛打的空戰，連兩個星期都不到，就傳出調整訂單調整成實錘了，中媒認為，這可能性實在太低了。

報導指出，隨著5月7日巴基斯坦空軍大勝印度 空軍，殲10CE戰鬥機在國際戰鬥機市場受到矚目，FC-1 Block3戰鬥機也跟著有了更高的熱度也很正常。根據巴基斯坦空軍的說法，拿下的是印度空軍的S-400地導系統。