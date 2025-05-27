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李強抵大馬 出席東盟-中國-海合會峰會 商討美關稅衝擊

特派記者陳政錄／北京報導
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應東盟輪值主席國馬來西亞總理安華邀請，中國國務院總理李強乘包機抵達吉隆坡國際機場，出席東盟－中國－海合會峰會。（新華社）
應東盟輪值主席國馬來西亞總理安華邀請，中國國務院總理李強乘包機抵達吉隆坡國際機場，出席東盟－中國－海合會峰會。（新華社）

中國國務院總理李強在結束對印尼訪問後，昨抵馬來西亞，出席「東盟(東協)—中國—海合會峰會」。中國外交部稱，期待通過此次會議，加強和這些國家合作。

中國外交部指，應東盟輪值主席國馬來西亞總理安華邀請，李強昨抵吉隆坡，與海合會輪值主席國、科威特王儲薩巴赫舉行會見。李強說，中方願和科方加強共建「一帶一路」倡議與科威特「2035國家願景」對接，不斷拓寬合作領域。李強提到，當前國際形勢變亂交織，單邊主義、保護主義上升。願和科方加強在聯合國、中國—海合會、上合組織、亞信會議等多邊平台溝通協調，推動全球治理朝著更加公正合理方向發展。

東盟是由東南亞10國所組成之政府間國際組織。海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）是波斯灣地區6國在內的政府間國際組織和貿易集團。

中國國家主席習近平上月才出訪越南、馬來西亞和柬埔寨等東南亞三國，中國商務部日前宣布，與東盟全面完成自貿區3.0版談判，下一步將推動年底前正式簽署「中國—東盟自貿區3.0版升級議定書」。李強近日再訪東南亞，北京強力經營周邊外交，引起關注。

綜合路透和彭博報導，貿易和經濟合作是此次峰會的主要議題，以應對美國總統川普關稅政策的衝擊，也會探討加薩和緬甸衝突。同時，東盟、海合會的各國領袖還將在峰會期間與李強舉行會見。

訪問印尼時，李強與印尼總統普拉伯沃會談，推進「南海準則」磋商和經貿合作，李強也在出席印尼中資企業座談會時表示，中國對外部衝擊做了充分準備。

中國國務院總理李強在吉隆坡會展中心會見馬來西亞總理安華。（新華社）
中國國務院總理李強在吉隆坡會展中心會見馬來西亞總理安華。（新華社）

李強 印尼 東南亞

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