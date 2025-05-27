無視99年租約？澳洲想買回達爾文港 中批「沒道義」

針對澳洲總理艾班尼斯日前表示，擬從陸企買回澳洲北部重要港口達爾文港，引起中方不滿。圖為達爾文港。（新華社）

針對澳洲 總理艾班尼斯4月競選期間表示，擬從中企手中買回其北部重要港口達爾文港，中國駐澳洲大使肖千批評澳洲「在道義上是欠妥的」，喊話澳方應為中企營造公平、透明、可預期的營商環境。

中澳對於達爾文港使用的爭議，可能使雙方原自去年起逐漸改善的關係出現反轉，引起關注。

中國駐澳洲大使館 昨發布，肖千日前在澳洲北領地首府達爾文接受澳洲廣播公司和新華社、鳳凰衛視採訪時，回應艾班尼斯提出收回達爾文港計畫，及對兩國關係的影響。

肖千稱，中方一直通過外交管道和澳方政府保持溝通。他提出四點聲明，首先，嵐橋集團與澳洲北領地政府簽署的租約完全符合法規和市場規則。其次，中企幫助港口經營狀況扭虧為盈，應得到鼓勵而不是懲罰，「港口虧損時把它租出去，在港口盈利時將其收回，這在道義上是欠妥的」。第三，希望澳方認真履行對合約的嚴肅承諾；最後，中澳是全面戰略夥伴關係，雙方應相互信任，互利合作符合雙方共同利益。

他並稱，希望澳聯邦政府和北領地政府能為陸企在澳生存發展營造一個公平、透明、可預期的營商環境。

澳洲北部港口達爾文港於2015年以5.06億澳元的協議租賃給陸資的嵐橋集團99年；今年4月，因擔心對國安造成影響，正尋求連任的艾班尼斯表示，計畫從中企手中買回該港的經營權。