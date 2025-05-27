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中企「數智」出海 人工智能挑起大梁

中國新聞組／綜合報導
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廣汽集團與阿里雲達成多項合作，將持續探索大模型與傳統AI模型的結合，阿里雲將全力支持中國企業出海，包括加大投入打造全球雲計算一張網、加速模型出海及AI產品國際化等。

中新社報導，中國汽車品牌出海，如何解決智能座艙的操控語言問題？答案是藉助人工智能。「2025阿里雲中企出海大會」近日舉行，阿里巴巴集團CEO、阿里雲智能集團董事長兼CEO吳泳銘說，新一輪的中國企業全球化必然需要新一代的基礎設施。廣汽集團在接下來的AI創新浪潮中，會與阿里雲一起，加速AI應用在海外市場落地。 　

在數字基礎設施擴張和人工智能時代發展的大背景下，不僅是廣汽集團，美的、伊利、東方航空、愛詩科技等一大批中國企業掀起了「數智」出海浪潮。

北京市社會科學院副研究員王鵬認為，數智化出海的核心，是通過人工智能、大數據、雲計算等技術，賦能傳統產業與新興領域，推動產業鏈升級。

他舉例，伊利集團運用AI技術進行全產業鏈智能監測與質量控制，不僅提升了生產效率和供應鏈透明度，還在海外市場樹立了高標準、高質量的品牌形象；跨境電商領域，SHEIN與拼多多通過「小單快反」的智能供應鏈策略，實現出口額翻倍，精準匹配海外消費者個性化需求，展現了數智化在市場響應速度與服務體驗上的革命性作用。

北京大學國家發展研究院副院長黃卓表示，在這一輪「出海」中，中國有很多新的優勢，其中就包括「帶著科技的翅膀出海」。

AI 人工智能 供應鏈

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