中國國安部：不研究的學者、不觀光的遊客、不走心的戀人 可能都是間諜

中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國當前高度重視國家安全。國家安全部25日發布「揭露間諜 的N副面孔」的訊息指出，不調查的偵探、不研究的學者、不營業的商人、不觀光 的遊客、不走心的戀人，以及記者、簽證 官、非政府組織工作人員等，都可能是境外間諜。

國家安全部表示，「境外間諜可能就隱藏在我們身邊，利用各種身分偽裝和話術陷阱，精心編織騙局，從事各類危害我國家安全的違法犯罪活動。」文章並列出境外間諜可能偽裝的幾類面孔：

一、不調查的偵探。境外間諜情報機關人員會披著偵探公司、諮詢公司的外衣，以核實信息、有償諮詢為由，誘使境內人員對中國軍事敏感部位進行觀搜，或打探中國高精尖領域的敏感信息，對中國國家安全造成威脅。因此對於陌生人發布的跑腿、拍照、諮詢類的兼職，要注意甄別，尤其是對要求指定區域拍攝類、敏感事項核實類的工作要提高警惕，不能對涉國防、軍事、軍工等涉密目標拍照。

二、不研究的學者。國家安全部指出，境外間諜情報機關人員會打著學術交流、科研合作的旗號，頻繁出入高校、科研院所，以經濟利益誘惑或許諾提供學術、生活上的便利，實施策反活動，進而套取中國敏感信息和核心技術。因此對於突然接近、異常熱情的境外背景學者要保持警惕，絕不能擅自透露涉密信息，嚴禁攜帶涉密資料參加境外學術活動。

三、不營業的商人。境外間諜情報機關人員會偽裝成實力雄厚的商人，以投資、合作等為幌子攀拉中國重要敏感企業或機關公職人員，利用金錢誘惑、感情拉攏等手段實施策反，進而搜集中國重點領域情報。對主動示好、承諾高額回報的商業夥伴要提高警惕，不要被利益蒙蔽雙眼，更不要在商務活動中洩漏國家秘密和敏感信息。

四、不觀光的遊客。境外間諜情報機關人員會以參觀旅遊、探親訪友為名進入中國境內，以對中國自然風光和地理環境感興趣為由，自行或誘使境內人員進行非法測繪、現場觀搜等活動。對於在軍事禁區、敏感地區附近徘徊、拍照，特別是攜帶高精度測繪設備作業的遊客，要保持警惕，及時向國家安全機關舉報可疑情況。

五、不走心的戀人。境外間諜情報機關人員會以志同道合、興趣相投的異性好友為偽裝，假借戀愛名義接近中國赴外留學生或實施網絡勾連，發展成為戀人關係後實施策反活動。對異常熱心、殷勤的境外異性朋友或網友要注重篩查和防範，不要被甜言蜜語迷惑頭腦，不要隨意對交往對象洩漏涉密敏感信息。

國家安全部稱，除了以上幾副「面孔」，境外間諜還可能偽裝成記者、簽證官、非政府組織工作人員等各類身分，利用各種手段搜集中國國家秘密、危害中國國家安全，呼籲民眾提高警惕，遇有可疑情況應及時舉報。