中官媒：川普封殺哈佛國際生 4天造一口黑鍋 扔給中國

美國川普 政府宣布撤銷哈佛大學 招收國際學生資格被聯邦法官擋下，目前等待法庭裁決。不過這個決定讓許多哈佛大學的中國留學生 至今仍感震驚，「沒想到成為了歷史的一部分」，直呼「像是天都塌了」。中國官媒24日批美國「在四天造了一口黑鍋」，藉甩鍋中國達到其剷除異己的政治目的。中國網民則群嘲，「這鍋我背了，我不介意哈佛搬到中國」。

中國官媒央視旗下「玉淵譚天」發視頻，批評美國在封殺哈佛三天前臨時甩鍋中國。視頻指出，美國政府22日宣布撤銷哈佛大學招收國際學生資格，並將原因歸咎於哈佛與中國的合作。

但事實上，本屆美國政府針對哈佛的行動最早可以追溯到1月，而直到美國「封殺」哈佛決定的三天前，美國政府才臨時提出要調查哈佛與中國的關係，由美國共和黨眾議員發起了一封給哈佛大學的聯合信要求哈佛披露「與中國實體的合作詳情」，第二天，眾議院就宣布「哈佛大學與中國的聯繫」啟動調查，而兩天後，中國就成了美國對哈佛採取「封殺」行動的「理由」。等於說，「美國在四天內，生造了一口『黑鍋』，硬扔給了中國」。

報導引述復旦大學美國研究中心副主任信強表示，美國頂尖大學尤其是哈佛、耶魯、哥大是政治精英的培訓地，在川普看來屬於是民主黨的擁躉，把懲治這些美國頂尖的自由派的高校，然後抹上一層中國威嚇的色彩，會讓川普的相關行動獲得更多的支持。然而這種做法據調查已有75％的科學家正考慮離開美國。

對此，中國網民紛紛留言嘲諷川普及美國政府的決定，並呼籲「乾脆把哈佛大學搬到中國」：「提中國，好使」，「建議哈佛大學遷至中國，我們都要」，「真是人在家中坐，鍋從天上來」，「這鍋我背了，最好把哈佛驅逐出美國，我還接著呢」，「只要哈佛的人才過來就行」，「建議將哈佛大學遷到哈爾濱」。

「沒想到成為了歷史的一部分。」據封面新聞報導，在看到禁止哈佛招收國際生的消息時，哈佛的中國留學生李莎（化名）形容「像是天都塌了」，憂慮下學期前往肯亞、印度、烏克蘭訪學的計畫是否會被擱置。倘若制裁如實兌現，她認為要麼轉學，要麼休學工作，等政策利好後再繼續學業。但由於哈佛已經放暑假，最困難的是已離境的學生，可能將無法返美。

國內，23歲的馬寧寧正在等待哈佛發放I20表格，她原計畫將在今年8月入學哈佛讀研。刷到「禁止哈佛招收國際學生」的新聞時，「第一反應覺得很扯，這應該又是讓哈佛大學妥協的一種方式」，父母讓她聯繫此前拒掉的offer，被馬寧寧拒絕，她想等72小時塵埃落定後再做打算。