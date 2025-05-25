我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教育／她大二懷孕 博士畢典上3娃為母親感到驕傲

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

外資撤離沒好轉 中國前4月外商直接投資金額年減10.9%

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

外資持續撤離中國，中國商務部最新數據顯示，2025年1至4月，外商直接投資金額（FDI）人民幣3207.8億元（約446.7億美元），年減10.9%，相較今年前三月的年減10.8%，顯示外資撤離中國情況依舊。

中新經緯報導，從行業來看，製造業實際使用外資840.6億元，服務業實際使用外資2312.5億元。顯示外商投資以服務業為主。從FDI來源地看，東協地區實際對中投資增長42.9%，日本、瑞士、英國、韓國、德國實際對中投資分別增長74.2%、68.4%、54.6%、22.3%和12.3%（含通過自由港投資數據）。

官方未公布FDI來源地投資衰退的國家，中媒推測在中美貿易戰的衝擊下，美國對中國的投資衰退是造成前四月FDI衰退的主因。

中國今年前四月新設立外商投資企業18832家，年增12.1%，新設立外商投資企業保持增長，增幅擴大，但FDI維持下降趨勢，但降幅持平。與今年1至3月相比，中國全國新設立外商投資企業12603家，年增4.3%；實際使用外資金額2692.3億元，年減10.8%。

高技術產業實際使用外資967.1億元，電子商務服務業、航空航天器及設備製造業、化學藥品製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長137%、86.2%、57.8%和4.9%。

為應對關稅戰、留住外資，中國商務部、國家發改委日前對外公布「2025年穩外資行動方案」，推出擴大電信、醫療等領域開放試點等20條具體措施。但從FDI數據衰退情況來看，吸引外資的效果不如預期。

商務部 德國 貿易戰

上一則

港澳攬哈佛生 倡設推廣處吸尖子 6家港大學支持

下一則

李強抵印尼雅加達 籲踐行多邊主義、共促共享繁榮

延伸閱讀

中祭「反外國制裁法」警告：助美執行晶片禁令者違法

中祭「反外國制裁法」警告：助美執行晶片禁令者違法
美對華為晶片禁令 中商務部：個人或組織若執行涉違「反外國制裁法」

美對華為晶片禁令 中商務部：個人或組織若執行涉違「反外國制裁法」
無懼關稅戰 中國潮玩Labubu為何漲價仍在美造成瘋搶？

無懼關稅戰 中國潮玩Labubu為何漲價仍在美造成瘋搶？
美晶片出口表述禁華為晶片 中國商務部：搬石頭砸自己腳

美晶片出口表述禁華為晶片 中國商務部：搬石頭砸自己腳

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
南韓大選出現「反華潮」；南韓保守黨高層及尹錫悅支持者指責北京介入，導致尹錫悅下台，造成南韓政治危機。（歐新社）

「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有

2025-05-24 12:30
七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

2025-05-24 08:30

超人氣

更多 >
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收