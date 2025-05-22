我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

中祭「反外國制裁法」警告：助美執行晶片禁令者違法

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
華為現只能取得輝達較低階的晶片，據傳華為打算自製高階AI晶片突破限制。圖為華為的昇騰910C晶片。(取材自華為官網)
華為現只能取得輝達較低階的晶片，據傳華為打算自製高階AI晶片突破限制。圖為華為的昇騰910C晶片。(取材自華為官網)

美國近期提出封殺中國晶片產業措施，接連引發中國商務部和外交部回應。商務部21日提出警告，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，都涉嫌違反中國法律法規，須承擔法律責任；而中國外交部長王毅則在20日一場會見中表示，美方試圖對中國晶片進行全面封殺，是「赤裸裸的單邊霸凌」。

中國商務部表示，美國商務部近日以所謂推定違反美出口管制為由，企圖在全球禁用中國先進計算晶片，包括特定的華為昇騰晶片，是典型的單邊霸凌和保護主義做法，美方作法違反國際法和國際關係基本準則，嚴重危害中國發展利益。

商務部強調，美方措施涉嫌構成對中國企業採取的歧視性限制措施，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反「反外國制裁法」等法律法規，須承擔相應法律責任。

根據中國的反外國制裁法第12條，任何組織和個人不得執行或協助執行外國國家對中國公民或組織採取的歧視性限制措施‌。主要手段包括列入不可靠實體清單和禁止相關實體從事與中國有關的進出口活動及在中國境內新增投資‌。

美國商務部工業暨安全局12日公告，撤銷美國總統拜登政府時期一項針對先進運算半導體所採取的進一步出口管制措施，並表示「在世界任何地方使用華為昇騰晶片均違反美國出口管制法規」。

據中國商務部，該論述在中方透過中美經貿磋商機制與美方交涉後，調整為「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險」。

據IDC（國際數據公司）5月發布的2024年中國GPU（圖形處理器）市場數據引發科技圈震動。數據顯示，在AI晶片這片激烈競爭的戰場上，Nvidia的銷量佔比降至70%，而以華為昇騰為首的國產芯片陣營，銷量佔比飆升至28%。

昇騰晶片的推出，標誌著華為在AI晶片領域的重大突破。昇騰晶片不僅在性能上不斷提升，能夠滿足眾多AI應用場景的需求，更在生態建設上積極布局。

另外，外交部長王毅在北京會見美國亞洲協會會長康京和時指出，近期中美經貿高層會談取得進展，這再次說明，平等對話、相互尊重、妥善處理彼此合理關切符合中美兩國共同利益。王毅特別提到，亞太地區匯聚中美共同利益，也集中了兩國的矛盾分歧，「中美應首先通過在亞太地區實現良性互動，進而構建兩國正確相處之道，找到合作共贏的有效途徑」。

中國外交部長王毅（前右）周二在北京會見美國亞洲協會會長康京和（前左）時，批評美方...
中國外交部長王毅（前右）周二在北京會見美國亞洲協會會長康京和（前左）時，批評美方試圖全面封殺中國晶片，形容是赤裸裸的單邊霸凌，中方堅決反對。（新華社）
2024年中國芯片出口首超萬億元。圖為工人在江蘇省一家半導體科技公司LED芯片生...
2024年中國芯片出口首超萬億元。圖為工人在江蘇省一家半導體科技公司LED芯片生產車間工作。(新華社)

商務部 華為 王毅

上一則

對中電商小額包裹課稅 G7想跟進、歐盟想徵2歐元

下一則

雲南昆明「連續4任市長被查」將連續3年開展警示教育

延伸閱讀

會見阿富汗代理外長穆塔基 王毅：重視推進中阿合作項目

會見阿富汗代理外長穆塔基 王毅：重視推進中阿合作項目
說給川普聽？ 王毅談格陵蘭：尊重丹麥主權

說給川普聽？ 王毅談格陵蘭：尊重丹麥主權
王毅通話波蘭外長：台灣回歸中國是二戰勝利成果之一

王毅通話波蘭外長：台灣回歸中國是二戰勝利成果之一
王毅：中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥主權

王毅：中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥主權

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡