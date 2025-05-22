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涉嫌捲入「華為賄賂案」 5位歐洲議會議員被點名

記者陳湘瑾／即時報導
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歐洲議會21日公布5位捲入華為賄賂案的議員姓名。比利時當局請求歐洲議會撤銷這些議員的豁免權，以便對他們展開為期兩個月的正式偵查。（歐新社）
歐洲議會21日公布5位捲入華為賄賂案的議員姓名。比利時當局請求歐洲議會撤銷這些議員的豁免權，以便對他們展開為期兩個月的正式偵查。（歐新社）

中國科技巨頭華為涉嫌以金錢換取在歐盟的影響力。歐洲議會21日公布5位捲入華為賄賂案的議員姓名。比利時當局請求歐洲議會撤銷這些議員的豁免權，以便對他們展開為期2個月的正式偵查。他們被指控收受華為的禮物或招待，並在議會內為該公司進行遊說。

綜合外媒報導，歐洲議會議長梅索拉（Roberta Metsola）21日表示，涉案議員包括社會黨團的馬爾他籍議員阿塔爾德（Daniel Attard）、復興歐洲黨團的保加利亞籍明切夫（Nikola Minchev），歐洲人民黨的義大利籍議員薩爾瓦托雷（Salvatore De Meo）、馬圖奇洛（Fulvio Martusciello）與普琳西（Giusi Princi）。

歐洲議會法律事務委員會（committee on legal affairs）將審議比利時聯邦檢察官的請求並擬定報告，委員會將對是否撤銷豁免權進行表決，隨後全體720名議員將進行最終投票。提出撤銷議員豁免權的請求並不代表該議員有罪，但這是警方傳喚或展開正式偵訊調查的必要前提。

被點名的議員各自透過媒體或社群媒體做出回應。馬圖奇洛否認任何貪腐行為，稱只是短暫與華為遊說人員見過面，且從未造訪華為辦公室；薩爾瓦托雷透露自己曾參加1次「非華為主辦的」聯誼餐敘，但有華為代表出席，他強調自己從未透過聯名信、修正案或任何立法行動替華為說項。

阿塔爾德表示，去年9月觀看一場足球比賽，當時並不知道邀請來自任何公司，只是助理說朋友有比賽門票。事後證實，邀請者正受比利時當局調查，並想在比賽期間與他討論華為。阿塔爾德說，話題在比賽中僅被短暫提及，2周後雙方會面，此後他未再與華為聯繫，也未採取任何相關行動；明切夫也提到他去年10月觀看一場足球比賽。他表示會百分之百配合，並要求歐洲議會盡快解除其豁免權，因為自己與任何非法行為無關，也沒有可擔憂之處。

華為方面表示，否認有任何不當行為，並稱公司對貪腐或任何違規零容忍，將始終遵守所有適用的法律法規。

比利時當局目前調查的對象為一項據稱由華為遊說人員發起的計畫，目的在於促進該公司在歐盟政策制定中的影響力。調查重點包括：是否存在因政治立場而獲得報酬、過度贈禮、報銷旅費，以及參加各類活動的邀請。相關不當行為疑似自2021年起持續至2024年底。比利時檢方4月表示，經調查歐洲議會1起涉及華為的疑似賄賂案件後，已依貪汙、洗錢和參與犯罪組織等罪名起訴8人。

華為 歐盟 義大利

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