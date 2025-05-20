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央視主播口誤？報導賴清德就職週年 將「兩岸」稱為「兩國」

記者林宸誼／即時報導
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賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（截取自央視）
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（截取自央視）

代表中國國家形象的央視主播，一言一行向來備受關注。賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。

對於賴清德520周年談話內容，國台辦20日晚間表示，台獨分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳，停止謀「獨」挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間，不管台灣地區領導人講什麼、怎麼講，「都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略….。」

影片中，主播按照讀稿機說：「改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，更阻撓不了『兩國』…更阻擋不了祖國終將統一，也必將統一的歷史大勢。我們將全面貫徹新時代，黨解決台灣…。」

看到央視主播口誤將「祖國」說成「兩國」後又急忙改口更正，兩岸網友紛紛表示，「在正常國家，這只是個小失誤而已，但在大陸就很嚴重」、「在大陸這種級別的政治錯誤恐怕就不是扣錢這麼簡單了」。

成都商報2014年曾報導，央視對主播的要求非常嚴格，前主播李瑞英披露，「新聞聯播」的錯誤，並不是像外界傳聞的罰款了事，罰款只是最輕微的手段。

在「新聞聯播」中，主播的錯誤被分為A、B、C、D四個等級，A級最為嚴重，被「新聞聯播」的主播們戲稱為「就地死亡」，也就是主播將直接下崗（離職）。她還透露，處罰是實行連坐制，主播受罰，主管也會被牽連。

對於錯誤，「新聞聯播」到底苛刻到什麼境地？李瑞英稱，有一位資深主播，在播報新聞時，將「海峽西岸」的經濟發展，念成了「海峽兩岸」的經濟發展。

結果節目播出後的第二天，央視副台長就這個問題，找「新聞聯播」節目組開了一整天會，強調一字之差完全可能造成無可挽回的損失。

因為「新聞聯播」在深夜還要重播、送給西藏台、新疆台播出時還要翻譯成藏語和維語，海外落地媒體也要及時播報，這一個字的更改，完全可能工程浩大。

賴清德

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